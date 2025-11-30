ETV Bharat / state

जामताड़ा में खुलेगी शिबू सोरेन नाम से डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रों को मिलेगी मदद

जामताड़ा: जिले को डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात मिलने जा रही है. जामताड़ा जिला प्रशासन एक ओर स्कूलों में साइबर सिक्योरिटी क्लब खोलकर छात्रों को जागरूक करने का काम कर रहा है दूसरी ओर डिजिटल लाइब्रेरी खोलकर स्कूली बच्चों एवं युवाओं को उनके भविष्य संवारने का काम कर रहा है.

प्रशासन ने जिला मुख्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की है. डिजिटल माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण शिक्षा देने का काम किया जाएगा. ताकि इस लाइब्रेरी में छात्र, अपने पाठ्यक्रम की सारी जानकारी और करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके.

छात्रों के लिए खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी (Etvg bharat)

डिजिटल लाइब्रेरी में 50 बच्चों की व्यवस्था

डिजिटल लाइब्रेरी में 50 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे एक साथ 50 बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी में पाठ्यक्रम की जानकारी ले सकेंगे और आसानी से एक दूसरे को साझा कर सकेंगे. जिला प्रशासन द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी में प्रशिक्षण देने का भी काम किया जाएगा. इसके साथ ही लाइब्रेरी को लेकर जानकारी बच्चों को दी जाएगी. प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे.