गांव की पाठशाला से निकला सुरक्षा का नया विचार, नानाजी के साथ हुए हादसे के बाद नौनिहाल मदन सोनी ने किया नवाचार
गांव के एक छात्र मदन सोनी की जिज्ञासा ने एक नवाचार को जन्म दिया है. पढ़िए बीकानेर से संवाददाता अरविन्द व्यास की रिपोर्ट...
Published : October 25, 2026 at 8:52 PM IST
बीकानेर : प्रतिभा न तो बड़े शहरों की मोहताज होती है और न ही महंगे संसाधनों की. गांव की गलियों, सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं और बच्चों के मन में उठने वाले छोटे-छोटे सवालों से भी ऐसे विचार जन्म लेते हैं, जो समाज की बड़ी समस्याओं का समाधान खोजने की राह दिखाते हैं. बीकानेर जिले की नोखा तहसील के रायसर गांव के छात्र मदन सोनी ने अपने नवाचार से इसी बात को साबित किया है. एक पारिवारिक हादसे से मिली सीख से उसने एक मॉडल तैयार किया है.
मदन ने बाथरूम में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के साथ जल संरक्षण की संभावना तलाशने वाला मॉडल तैयार किया है. वर्तमान में रायसर के राजकीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले मदन सोनी ने 9वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान 'रीसाइक्लिंग ऑफ बाथरूम वेपर' (Recycling of Bathroom Vapour) नाम से एक अभिनव परियोजना विकसित की. इसका उद्देश्य बाथरूम में बनने वाली जलवाष्प को एकत्र कर ठंडा करने के बाद पानी में परिवर्तित करना, हवा के निकास की व्यवस्था करना और गैस रिसाव जैसी खतरनाक स्थिति में चेतावनी देना है. मदन ने इस विचार को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक दीपक जोशी और विद्यालय के शिक्षक तेजभान सिंह के मार्गदर्शन में मॉडल के रूप में तैयार किया.
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परिवार में घटना से आया ख्याल : मदन की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि उसके नवाचार की शुरुआत किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि परिवार में एक दुर्घटना से पैदा हुई चिंता से हुई. उसने एक समस्या को केवल समस्या मानकर छोड़ने के बजाय उसका समाधान खोजने का प्रयास किया. यही सोच एक छात्र को नवाचार की राह पर आगे बढ़ाती है. मदन सोनी ने बताया कि नानाजी के साथ बाथरूम में गैस गीजर से जुड़ी दुर्घटना घटित हुई थी, जिसके चलते उनका निधन हो गया. इस घटना ने मदन को भीतर तक प्रभावित किया.
मदन के मन में सवाल उठा कि आखिर बाथरूम जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली जगह पर ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, जो खतरे की पहचान कर स्वयं सक्रिय हो जाए और समय रहते लोगों को सतर्क कर सके? इसी सवाल से उसके नवाचार की शुरुआत हुई. मदन ने बाथरूम में बनने वाली जलवाष्प, हवा के उचित निकास और गैस रिसाव जैसी समस्याओं को एक साथ समझने की कोशिश की. इसके बाद उसने एक ऐसी स्वचालित प्रणाली की परिकल्पना की, जो नमी बढ़ने पर सक्रिय हो और गैस रिसाव की स्थिति में अलर्ट दे सके. इसके बाद उसके स्कूल के शिक्षक और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक दीपक जोशी ने उसकी हौसला अफजाई की और उसको नवाचार के लिए प्रेरित किया.
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दो समस्याओं के समाधान की कोशिश : मदन ने बताया कि प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इसमें सुरक्षा और जल संरक्षण, दोनों पहलुओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है. बाथरूम में गर्म पानी के इस्तेमाल के दौरान विशेषकर सर्दियों में जलवाष्प और नमी बढ़ जाती है. यदि हवा के निकास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो, तो बाथरूम में असुविधा और असुरक्षा की स्थिति पैदा हो सकती है. मदन ने इस समस्या के समाधान के लिए सेंसर आधारित स्वचालित प्रणाली का मॉडल तैयार किया है.
इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर, गैस सेंसर, कंट्रोलिंग सर्किट, एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पाइप, कंडेंसर तथा प्रकाश और ध्वनि संकेत देने वाले अलार्म का उपयोग किया गया है. बाथरूम में नमी निर्धारित स्तर तक पहुंचने पर ह्यूमिडिटी सेंसर नियंत्रण प्रणाली को संकेत देता है. इसके बाद एग्जॉस्ट फैन जलवाष्पयुक्त हवा को कूलिंग पाइप की ओर भेजता है. आगे लगे कंडेंसर में हवा को ठंडा करने पर उसमें मौजूद जलवाष्प का कुछ हिस्सा संघनित होकर पानी में परिवर्तित हो सकता है. इस प्रकार हवा में मौजूद नमी को पानी के रूप में एकत्र करने की संभावना पर काम किया गया है.
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डेमो बनाकर दिया संदेश : मदन ने अपने जुगाड़ के साथ ये मॉडल बनाया है, लेकिन उसका यह विचार जल संरक्षण की दिशा में एक रोचक प्रयोग है. हालांकि, इससे वास्तव में कितना पानी प्राप्त होगा, यह प्रणाली कितनी प्रभावी होगी और एकत्रित पानी का उपयोग किस कार्य में किया जा सकेगा, इसका निर्धारण तकनीकी परीक्षणों और बड़े स्तर पर प्रोएक्ट बनने से पता चलेगा.
गैस गीजर से खतरे की स्थिति में अलर्ट देने की परिकल्पना : राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक दीपक जोशी कहते हैं कि मदन के मॉडल का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष गैस रिसाव से सुरक्षा है. बाथरूम में गैस गीजर लगा होने की स्थिति में गैस का रिसाव गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. ऐसे में समय पर चेतावनी और उचित वेंटिलेशन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. इस मॉडल में गैस सेंसर के माध्यम से संबंधित गैस की मौजूदगी का पता लगाने और कंट्रोलिंग सर्किट की मदद से अलार्म सक्रिय करने की व्यवस्था की गई है.
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गैस रिसाव का संकेत मिलने पर प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से चेतावनी देने और एग्जॉस्ट फैन के जरिए हवा बाहर निकालने की परिकल्पना की गई है. यदि इस मॉडल को आगे विकसित कर तकनीकी मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया जाता है तो यह घरों, छात्रावासों, होटलों और अन्य स्थानों पर बाथरूम सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में उपयोगी साबित हो सकता है. फिलहाल, इसे छात्र के नवाचार मॉडल के रूप में देखना उचित है, न कि प्रमाणित सुरक्षा उपकरण के रूप में.
गांव के सरकारी स्कूल से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा विचार : मदन सोनी की उपलब्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू उसका ग्रामीण परिवेश और सरकारी विद्यालय से जुड़ा होना है. रायसर जैसे गांव में पढ़ने वाले छात्र का अपने आसपास की समस्या को पहचानकर उसका तकनीकी समाधान खोजने की दिशा में प्रयास करना ग्रामीण प्रतिभा की संभावनाओं को सामने लाता है. अक्सर यह माना जाता है कि बड़े नवाचारों के लिए बड़े शहरों की सुविधाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं और महंगे संसाधन जरूरी होते हैं, लेकिन मदन का प्रयास बताता है कि नवाचार की पहली शर्त जिज्ञासा है. दीपक जोशी के अनुसार, इंस्पायर अवार्ड विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली महत्वपूर्ण पहल है. इस वर्ष देशभर से प्राप्त करीब 15 लाख नवाचारों में से चयनित एक हजार विद्यार्थियों के विचारों में मदन सोनी का आइडिया भी शामिल किया गया है. हालांकि, अंतिम 60 में ये शामिल नहीं हुआ.