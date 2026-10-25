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गांव की पाठशाला से निकला सुरक्षा का नया विचार, नानाजी के साथ हुए हादसे के बाद नौनिहाल मदन सोनी ने किया नवाचार

मदन का मॉडल ( ETV Bharat GFX )

बीकानेर : प्रतिभा न तो बड़े शहरों की मोहताज होती है और न ही महंगे संसाधनों की. गांव की गलियों, सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं और बच्चों के मन में उठने वाले छोटे-छोटे सवालों से भी ऐसे विचार जन्म लेते हैं, जो समाज की बड़ी समस्याओं का समाधान खोजने की राह दिखाते हैं. बीकानेर जिले की नोखा तहसील के रायसर गांव के छात्र मदन सोनी ने अपने नवाचार से इसी बात को साबित किया है. एक पारिवारिक हादसे से मिली सीख से उसने एक मॉडल तैयार किया है.