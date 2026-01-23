ETV Bharat / state

पंचायत भवन में लग रही क्लास, जर्जर स्कूल की नहीं हुई मरम्मत, ग्रामीणों ने लगाए ध्यान ना देने के आरोप

एमसीबी का ग्राम पंचायत जड़हरी में माध्यमिक शाला भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है.बच्चों की कक्षाएं पंचायत भवन के सहारे चल रही हैं.

Panchayat Bhawan jadhari
पंचायत भवन में लग रही क्लास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 23, 2026 at 1:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत जड़हरी में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर देखने को मिली है. इस ग्राम पंचायत में बच्चे पिछले सात महीने से विद्यालय भवन के बजाय पंचायत भवन में पढ़ने को मजबूर हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते थे,उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है. इस विद्यालय को ना तो दुरुस्त किया गया है और ना ही पिछले सात महीने से इसके मेंटनेंस को लेकर किसी तरह का कदम उठाया गया है.ग्राम पंचायत में स्कूल लगने से जहां एक ओर पंचायत के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है,वहीं दूसरी ओर स्कूल के शिक्षक जल्द से जल्द भवन को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं.

प्लास्टर गिरने की हो रही थी घटनाएं

आपको बता दें कि ग्राम पंचायत जड़हरी स्थित माध्यमिक शाला का भवन पिछली बरसात में बेहद जर्जर हो गया था. विद्यालय की छत से अचानक प्लास्टर गिरने की घटनाएं सामने आई थीं. वहीं कई कमरों की छत से बारिश के दिनों में लगातार पानी टपकता था. ऐसे हालात में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल भवन में पढ़ाई कराना जोखिम भरा हो गया था.

principal wrote letters several times
प्रधान पाठक ने कई बार लिखा पत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


प्रशासन ने अस्थायी समाधान ढूंढा

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अस्थायी समाधान के तौर पर जुलाई 2025 से ग्राम पंचायत कार्यालय में स्कूल संचालन का आश्वासन दिया. तब से माध्यमिक शाला जड़हरी की कक्षाएं पंचायत कार्यालय में संचालित की जा रही हैं. लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी से अधिक अब स्थायी समस्या बनती जा रही है.पंचायत कार्यालय में सीमित स्थान होने के कारण बच्चों को उचित शैक्षणिक वातावरण नहीं मिल पा रहा है.प्रधान पाठक अनीता कुजूर ने बताया कि स्कूल की स्थिति बहुत खराब है, बरसात में टूट-टूट कर गिरता रहता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है.

पंचायत भवन में लग रही क्लास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जुलाई से ही इस समस्या की सूचना ब्लॉक और पंचायत में दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है.जब तक स्कूल व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक वे पंचायत में ही कक्षाएं लगाएंगी- अनीता कुजूर, प्रधान पाठक

School being set up in Panchayat Bhawan
7 महीने से जर्जर स्कूल को मरम्मत का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पंचायत का काम हो रहा प्रभावित

वहीं पंचायत कार्यालय में स्कूल संचालन के कारण पंचायत से जुड़े आवश्यक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई और पंचायत कार्य दोनों ही व्यवस्थाएं इस अव्यवस्था की भेंट चढ़ रही हैं.

Plaster falls from school building
स्कूल भवन से गिरता है प्लास्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा विभाग को कई बार दिए आवेदन

विद्यालय प्रबंधन और ग्राम पंचायत द्वारा शिक्षा विभाग को कई बार आवेदन और प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं.जमीनी स्तर पर कोई कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.खंड शिक्षा अधिकारी आर एन मिश्रा ने बताया कि अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति हो गई है और फरवरी में आ जाएगी.

समस्या को कलेक्टर के ध्यान में लाया गया था. उन्हें नियमित जानकारी दी गई थी. अब बस इंतजार है फरवरी का, उस समय अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो जाएगा-आरएन मिश्रा, खंड शिक्षाधिकारी

School being set up in Panchayat Bhawan
पंचायत भवन में लग रहा स्कूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब गर्मी का मौसम दस्तक दे रहा है और उसके बाद फिर से बारिश शुरू होगी, लेकिन शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है.बहरहाल, सवाल यही है कि आखिर ग्राम पंचायत जड़हरी के माध्यमिक शाला विद्यालय के बच्चों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित भवन कब मिलेगा. कब ग्राम पंचायत कार्यालय अपने मूल कार्यों के लिए स्वतंत्र हो पाएगा.

रैली में स्कूली बच्चों ने लगाया था हसदेव बचाओ का नारा, प्रधानपाठक समेत शिक्षकों पर कार्रवाई, कांग्रेस ने कहा दबाव की राजनीति


"IAS IPS चला रहे सरकार, तो 14 मंत्रियों की क्या जरूरत? दे इस्तीफा !" D Ed अभ्यर्थियों ने घेरा शिक्षा मंत्री का बंगला

पैर का ऑपरेशन करने के बाद महिला की मौत, निजी अस्पताल के प्रबंधक और डॉक्टर गिरफ्तार

TAGGED:

पंचायत भवन
शिक्षा व्यवस्था
PANCHAYAT BHAWAN JADHARI
DILAPIDATED SCHOOL NOT REPAIRED
SCHOOL SET UP IN PANCHAYAT BHAWAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.