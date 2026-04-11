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रांची में ‘स्कूल रूआर-2026’ अभियान की शुरुआत, ड्रॉपआउट खत्म करने पर जोर

रांचीः जिले में बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन, पारगमन और ड्रॉपआउट रोकथाम के उद्देश्य से ‘स्कूल रूआर-2026 (बैक टू स्कूल)’ अभियान की शुरुआत शनिवार को समाहरणालय सभागार में की गई. इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया.

अभियान के तहत 13 अप्रैल को सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे. वहीं 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिले के सभी विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियां चलाई जाएंगी. इस दौरान स्कूल से बाहर (आउट ऑफ स्कूल) और पढ़ाई छोड़ चुके (ड्रॉपआउट) बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन नजदीकी विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाएगा.

इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अभियान अवधि के दौरान शिक्षक घर-घर जाकर अनामांकित और ड्रॉपआउट बच्चों को चिन्हित करें और उनका शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करें. आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का भी विद्यालयों में पारगमन कराया जाएगा. कक्षा 1 से 11 तक के सभी विद्यार्थियों का अगली कक्षा में सुचारू रूप से पारगमन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. साथ ही यू-डाइस (U-DISE) पोर्टल पर दर्ज ड्रॉपआउट बच्चों को संबंधित विद्यालयों से जोड़ने का निर्देश दिया गया.

अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रहने देना और ड्रॉपआउट की समस्या को समाप्त करना है. कार्यक्रम में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रखंड स्तर के शिक्षा कर्मी और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे.