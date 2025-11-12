किसी का हाथ टूटा तो किसी को गंभीर चोटे..नालंदा में जर्जर स्कूल के छत का हिस्सा गिरने कई छात्र घायल
नालंदा में जर्जर स्कूल के छत का हिस्सा गिरने कई छात्र घायल हो गए हैं. कई छात्रों का हाथ टूट गया है.
Published : November 12, 2025 at 6:57 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा हो गया. स्कूल में पढ़ाई के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे कई बच्चे जख्मी हो गए. घायल बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है.
लंबे समय से स्कूल का भवन जर्जर: घटना गिरियक प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय ईशापुर की है. घटना के संबंध में ग्रामीणों की मानें तो दो साल से बच्चे इसी तरह से जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. ग्रामीणों द्वारा शिक्षक से लेकर कई बार विभागीय अधिकारी को सूचना दी गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई.
स्कूल में लंच के दौरान हादसा: गनीमत रही कि यह घटना दोपहर के बाद हुई. स्कूल का छत नहीं गिरा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. साथ ही जिस समय घटना घटी उस वक़्त बच्चे लंच में घर खाना खाने को गए थे. पीड़ित ग्रामीण सबसे पहले घायल छात्र छात्राओं को गिरियक सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में भर्ती कराया.
एक बच्चे का हाथ टूटा: इस घटना में आधा दर्जन बच्चे जख्मी हो गए हैं. इनमें से किसी का हाथ टूटा तो किसी को गंभीर चोटें आईं हैं. गनीमत रहा कि जर्जर भवन का प्लास्टर गिरा था, अगर छज्जा गिर जाता तो इनमें से किसी की भी जान जा सकती थी.
डीईओ ने कार्रवाई की बात कही: घायल बच्चों में अनमोल कुमार, सत्या कुमार, विक्की कुमार, सुहानी कुमारी, और प्रिंस कुमार के तौर पर हुआ है. सभी छठी और 7वीं कक्षा के छात्र हैं. इधर, घटना के बाद डीईओ ने कार्रवाई की बात कही है.
"घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच के लिए पहुंचे हैं. डॉक्टर से मिलने के बाद सभी की हालात खतरे से बाहर बताई गई है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -आनंद विजय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा
