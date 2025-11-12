ETV Bharat / state

किसी का हाथ टूटा तो किसी को गंभीर चोटे..नालंदा में जर्जर स्कूल के छत का हिस्सा गिरने कई छात्र घायल

नालंदा में जर्जर स्कूल के छत का हिस्सा गिरने कई छात्र घायल हो गए हैं. कई छात्रों का हाथ टूट गया है.

School roof collapses in Nalanda
नालंदा में जर्जर स्कूल के छत का हिस्सा गिरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 12, 2025 at 6:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा हो गया. स्कूल में पढ़ाई के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे कई बच्चे जख्मी हो गए. घायल बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है.

लंबे समय से स्कूल का भवन जर्जर: घटना गिरियक प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय ईशापुर की है. घटना के संबंध में ग्रामीणों की मानें तो दो साल से बच्चे इसी तरह से जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. ग्रामीणों द्वारा शिक्षक से लेकर कई बार विभागीय अधिकारी को सूचना दी गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई.

School roof collapses in Nalanda
नालंदा में जख्मी छात्र (ETV Bharat)

स्कूल में लंच के दौरान हादसा: गनीमत रही कि यह घटना दोपहर के बाद हुई. स्कूल का छत नहीं गिरा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. साथ ही जिस समय घटना घटी उस वक़्त बच्चे लंच में घर खाना खाने को गए थे. पीड़ित ग्रामीण सबसे पहले घायल छात्र छात्राओं को गिरियक सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में भर्ती कराया.

एक बच्चे का हाथ टूटा: इस घटना में आधा दर्जन बच्चे जख्मी हो गए हैं. इनमें से किसी का हाथ टूटा तो किसी को गंभीर चोटें आईं हैं. गनीमत रहा कि जर्जर भवन का प्लास्टर गिरा था, अगर छज्जा गिर जाता तो इनमें से किसी की भी जान जा सकती थी.

School roof collapses in Nalanda
नालंदा में जख्मी छात्र (ETV Bharat)

डीईओ ने कार्रवाई की बात कही: घायल बच्चों में अनमोल कुमार, सत्या कुमार, विक्की कुमार, सुहानी कुमारी, और प्रिंस कुमार के तौर पर हुआ है. सभी छठी और 7वीं कक्षा के छात्र हैं. इधर, घटना के बाद डीईओ ने कार्रवाई की बात कही है.

"घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच के लिए पहुंचे हैं. डॉक्टर से मिलने के बाद सभी की हालात खतरे से बाहर बताई गई है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -आनंद विजय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा

ये भी पढ़ें: नालंदा में दर्दनाक हादसा, पति को बचाने दौड़ीं पत्नी... दोनों की मौत, छह बच्चे हुए अनाथ

TAGGED:

ROOF COLLAPSES IN NALANDA
NALANDA NEWS
नालंदा में स्कूल का छत गिरा
BIHAR NEWS
SCHOOL ROOF COLLAPSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार, जानिए हर एक डिटेल

जाति की गाड़ी से सत्ता का सफर! दूसरे फेज में कई सीटों पर एक ही बिरादरी के उम्मीदवार

दूसरे चरण के चुनाव में कई उम्मीदवार अरबपति, आसमान छू रहा दौलतमंद प्रत्याशियों का ग्राफ

दूसरे चरण में हर तीसरा कैंडिडेट दागी, चौंका देगी ये रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.