ETV Bharat / state

किसी का हाथ टूटा तो किसी को गंभीर चोटे..नालंदा में जर्जर स्कूल के छत का हिस्सा गिरने कई छात्र घायल

नालंदा में जर्जर स्कूल के छत का हिस्सा गिरा ( ETV Bharat )