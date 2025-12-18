Watch Video: बेकाबू ई-रिक्शा नाले में गिरा, युवक की मौत; दूसरी घटना में 5 घंटे बाद मिला शव

ETV Bharat / state

गुडंबा इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृत चालक की पहचान लखन (60) निवासी कल्याणपुर के तौर पर हुई है.

लखनऊ में गाड़ी की टक्कर से रिक्शा नाले में गिरा, चालक की मौत.
लखनऊ में गाड़ी की टक्कर से रिक्शा नाले में गिरा, चालक की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 8:44 AM IST

Updated : December 18, 2025 at 9:49 AM IST

लखनऊ: गुडंबा थाना क्षेत्र में दो हादसों में दो लोगों की मौत हो गई. पहला हादसा बुधवार सुबह हुआ, जब एक स्कूल रिक्शा वाहन से टकराकर गहरे नाले में गिर गया. इस हादसे में 60 वर्षीय रिक्शा चालक की मौत हो गई. वहीं, दूसरा हादसा भी गुडंबा क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया इलाके में हुआ. तेज रफ्तार से आ रही ई-रिक्शा नाले का पैरापेट तोड़कर नाले में पलट गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है.

पहले जानें बुधवार सुबह की घटना:​ गुडंबा इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृत चालक की पहचान लखन (60) निवासी सीमांतनगर, कल्याणपुर के तौर पर हुई है. लखन यूनाइटेड स्कूल में रिक्शा चलाते थे. बच्चों को लाने और ले जाने का काम करते थे.

बुधवार सुबह जब लखन बच्चों को लेने स्कूल जा रहे थे, तभी रिंग रोड पर कावासाकी एजेंसी के पास किसी वाहन ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी. घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है.

इसमें दिख रहा है, कि टक्कर इतनी तेज थी, कि रिक्शा अनियंत्रित होकर नाले की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए नाले में गिर गया. लखन के पीछे एक वैन भी आती दिख रही है.

​​स्थानीय लोगों का आरोप है, कि सड़क किनारे नाले का स्लैब काफी समय से खुला हुआ था, जो हादसे का कारण बना. घटना के बाद काफी देर तक रेस्क्यू टीम के न पहुंचने के कारण बुजुर्ग की नाले में डूबकर मौत हो गई. लगभग 5 घंटे बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने रिक्शा और शव को बाहर निकाला.

​गुडंबा इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि​ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ​CCTV फुटेज के आधार पर टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है. ​पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों और समय का स्पष्ट पता चल सकेगा.

तेज गति से ई-रिक्शा नाले में गिरा. (Video Credit: Lucknow Nagar Nigam)

खुले नाले में पलटा ई-रिक्शा, युवक की मौत: लखनऊ के टेढ़ी पुलिया क्षेत्र में खुले नाले में एक ई-रिक्शा पलट गया. हादसे में एक युवक की मौत हो गई है. इसे नगर निगम की लापरवाही बताई जा रही है. हालांकि इस मामले को लेकर नगर निगम का कहना है, कि कोई लापरवाही नहीं हुई है.

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि घटना से संबंधित पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें स्पष्ट है, कि यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी. ई-रिक्शा तेज गति से पैरापेट की दीवार तोड़कर नाले में जा गिरा. इसी आधार पर नगर निगम के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक और अपुष्ट जानकारी फैली.

नगर निगम जोन 7 के जोनल अधिकारी और उनकी टीम को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे. नाले से युवक को बाहर निकाला गया. एंबुलेंस की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. गुडंबा थाना पुलिस इस मामले में मृतक की शिनाख्त करते में जुटी हुई है.

संपादक की पसंद

