ETV Bharat / state

Watch Video: बेकाबू ई-रिक्शा नाले में गिरा, युवक की मौत; दूसरी घटना में 5 घंटे बाद मिला शव

लखनऊ में गाड़ी की टक्कर से रिक्शा नाले में गिरा, चालक की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: गुडंबा थाना क्षेत्र में दो हादसों में दो लोगों की मौत हो गई. पहला हादसा बुधवार सुबह हुआ, जब एक स्कूल रिक्शा वाहन से टकराकर गहरे नाले में गिर गया. इस हादसे में 60 वर्षीय रिक्शा चालक की मौत हो गई. वहीं, दूसरा हादसा भी गुडंबा क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया इलाके में हुआ. तेज रफ्तार से आ रही ई-रिक्शा नाले का पैरापेट तोड़कर नाले में पलट गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है. पहले जानें बुधवार सुबह की घटना:​ गुडंबा इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृत चालक की पहचान लखन (60) निवासी सीमांतनगर, कल्याणपुर के तौर पर हुई है. लखन यूनाइटेड स्कूल में रिक्शा चलाते थे. बच्चों को लाने और ले जाने का काम करते थे. बुधवार सुबह जब लखन बच्चों को लेने स्कूल जा रहे थे, तभी रिंग रोड पर कावासाकी एजेंसी के पास किसी वाहन ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी. घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है. इसमें दिख रहा है, कि टक्कर इतनी तेज थी, कि रिक्शा अनियंत्रित होकर नाले की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए नाले में गिर गया. लखन के पीछे एक वैन भी आती दिख रही है. ​​स्थानीय लोगों का आरोप है, कि सड़क किनारे नाले का स्लैब काफी समय से खुला हुआ था, जो हादसे का कारण बना. घटना के बाद काफी देर तक रेस्क्यू टीम के न पहुंचने के कारण बुजुर्ग की नाले में डूबकर मौत हो गई. लगभग 5 घंटे बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने रिक्शा और शव को बाहर निकाला.