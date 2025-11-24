स्कूल के नजदीक तंबाकू बेचने वालों की नहीं खैर, प्रिंसिपल को चालान काटने के आदेश
हमीरपुर में 30 नवंबर तक 400 स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य है. अब तक 300 स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 8:05 PM IST
हमीरपुर: जिला के सरकारी स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाने अभियान में अब शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है. स्कूल मुखिया को विशेषाधिकार के तहत पाठशाला के नजदीक तंबाकू बेचने वालों के चालान काटने के आदेश दिए हैं. स्कूल मुखियाओं के पास पहले से ही ये शाक्तियां हैं.
हमीरपुर जिला में 30 नवंबर 2025 तक 400 स्कूलों को तंबाकू रहित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस दिशा में अब तक लगभग 300 स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है, जबकि बचे हुए 100 स्कूलों को भी निर्धारित समय सीमा से पहले तंबाकू रहित करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है. हालांकि स्कूल प्रबंधन लगातार यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल परिसर के आसपास कोई भी तंबाकू उत्पाद न बेचे, लेकिन कई जगह नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन देखा गया है. ऐसे में अब कोटपा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. शिक्षा विभाग इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग ले रहा है.
स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग मिलकर कर रहा काम
तंबाकू मुक्त स्कूल अभियान के तहत चयनित स्कूलों में जागरूकता, निगरानी और कार्रवाई की संयुक्त व्यवस्था लागू की गई है. अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को नशे से बचाना, उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना और समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाना है. जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अजय अत्री स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस अभियान में शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं. दोनों विभागों के साझा प्रयास से यह मुहिम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है.
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती ने बताया कि 'हमीरपुर जिले में 400 स्कूलों को 30 नवंबर तक तंबाकू रहित घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है. संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इसी उद्देश्य से स्कूल प्रधानाचार्यों और स्कूल मुखियों को चालान काटने की विशेष शक्ति है, ताकि नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके.'
ये भी पढ़ेंं: हिमाचल की बेटियों ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया, सिरमौर से हैं टीम की कप्तान-उपकप्तान