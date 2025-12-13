ETV Bharat / state

रांची-गुमला रोड पर सड़क हादसा, स्कूल प्रिंसिपल की मौत, आक्रोशित भीड़ ने फूंका वाहन

जलती बोलेरो गाड़ी की तस्वीर ( Etv Bharat )

गुमलाः राजधानी रांची- गुमला मुख्य मार्ग पर जुरा के पास बीती रात एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. इस घटना में सकरौली स्कूल के स्कूल प्रिंसिपल प्रेम कुजूर की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया.

स्कूल प्रिंसिपल की मौके पर हुई मौत

मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षक प्रेम कुजूर अपनी बाइक से जा रहे थे कि इसी दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही एक बोलेरो गाड़ी ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि शिक्षक प्रेम कुजूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

आक्रोशित भीड़ ने बोलेरो गाड़ी में लगाई आग (Etv Bharat)

आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा हुआ शांत