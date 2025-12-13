रांची-गुमला रोड पर सड़क हादसा, स्कूल प्रिंसिपल की मौत, आक्रोशित भीड़ ने फूंका वाहन
रांची-गुमला रोड पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ. जिसमें स्कूल प्रिंसिपल की मौत हो गई.
गुमलाः राजधानी रांची- गुमला मुख्य मार्ग पर जुरा के पास बीती रात एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. इस घटना में सकरौली स्कूल के स्कूल प्रिंसिपल प्रेम कुजूर की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया.
स्कूल प्रिंसिपल की मौके पर हुई मौत
मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षक प्रेम कुजूर अपनी बाइक से जा रहे थे कि इसी दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही एक बोलेरो गाड़ी ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि शिक्षक प्रेम कुजूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा हुआ शांत
हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और बवाल काटा. शिक्षक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने बोलेरो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और रांची-गुमला मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया. जिसके बाद जाम हटा लिया गया.
बोलेरो की चपेट में आने से शिक्षक की मौके पर मौत हो गई. लेकिन बोलेरो में आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है. फिलहाल स्थिति सामान्य है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है- सुरेश प्रसाद यादव, एसडीपीओ
