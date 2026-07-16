एक कमरा और कई क्लास, ये है शिक्षा का हाल! जानिए क्या है वजह
GPM जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम छिंदपानी की माध्यमिक शाला पिछले तीन वर्षों से बिना भवन के संचालित हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 1:13 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: छिंदपानी में जर्जर होने के कारण माध्यमिक शाला स्कूल भवन को तीन साल पहले डिस्मेंटल कर दिया गया था, लेकिन अब तक नए भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका है. इसका खामियाजा यहां पढ़ने वाले विशेष संरक्षित बैगा जनजाति के छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ रहा है.
वर्तमान में माध्यमिक शाला के 20 और प्राथमिक शाला के 16 यानी कुल 36 छात्र-छात्राएं प्राथमिक शाला के एक ही भवन में एक साथ बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. कम जगह होने के कारण, सभी कक्षाएं एक साथ लगाई जाती है. जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है.
सुरक्षा-स्वच्छता पर भी सवाल
स्कूल परिसर में मौजूद एक अतिरिक्त कमरा भी जर्जर हो चुका है. इस कमरे के अंदर टूटा-फूटा सामान और कबाड़ रखा गया है, जबकि उसके बाहरी गलियारे में अस्थायी रसोई बनाकर मध्यान्ह भोजन तैयार किया जा रहा है. इससे बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
स्कूल प्रबंधन का कहना है कि भवन निर्माण की मांग और विद्यालय की समस्याओं से संबंधित जानकारी कई बार उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है, लेकिन आज तक नया भवन स्वीकृत नहीं हो सका. पर्याप्त कमरे नहीं होने की वजह से शिक्षकों को सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना पड़ता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना मुश्किल हो रहा है.
शिक्षक पर्याप्त हैं, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए कमरे नहीं. अधिकारियों ने जल्द व्यवस्था की बात कही है-रविकांत सिंह परस्ते, शिक्षक
क्या कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने बताया कि माध्यमिक शाला का भवन जर्जर होने के कारण उसे डिस्मेंटल किया गया था. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पढ़ाई संचालित की जा रही है. वहीं, अलग किचन शेड नहीं होने के संबंध में उन्होंने कहा कि विद्यालय में जल्द ही किचन शेड का निर्माण कराया जाएगा.
नये भवन का प्रस्ताव भेजा गया. अभी तीन कमरे हैं. जिनमें क्लास लग रही है. टीचर तीन कमरों का उपयोग कर पढ़ा रहे हैं. किचन शेड की जानकारी लेकर व्यवस्था कर दी जाएगी-रजनीश तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी
ग्रामीणों की मांग
ग्रामीणों और अभिभावकों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि वनांचल के बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए छिंदपानी माध्यमिक शाला के नए भवन का निर्माण शीघ्र कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके.