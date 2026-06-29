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700 में से पहुंचे सिर्फ 70 छात्र, सरकारी स्कूलों में पहले दिन सन्नाटा, शिक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार

30 जून को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर ग्रीष्मावकाश कटौती संबंधी आदेशों की प्रतियां जलाकर सरकार के निर्णय का विरोध किया जाएगा.

स्कूल खुले पर छात्र गायब, शिक्षक हड़ताल पर
स्कूल खुले पर छात्र गायब, शिक्षक हड़ताल पर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 2:15 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : राज्य सरकार के निर्देश पर सोमवार से प्रदेशभर में सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के बाद सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन पहले ही दिन अधिकांश स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बेहद कम रही. दूसरी ओर, ग्रीष्मावकाश में दो दिन की कटौती और शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर शिक्षक संगठनों के कार्य बहिष्कार का असर भी कई स्कूलों में दिखाई दिया. कई स्थानों पर शिक्षक भी कम संख्या में पहुंचे, जिससे नए सत्र का पहला दिन फीका रहा.

पहले दिन स्कूलों में नहीं दिखी रौनक : प्रदेशभर में सोमवार से सरकारी स्कूल खुलने के बावजूद अधिकांश स्कूलों में कक्षाएं सूनी नजर आईं. जिन स्कूलों में सामान्य दिनों में 500 से 700 छात्रों का नामांकन है, वहां पहले दिन केवल 50 से 70 बच्चे ही पहुंचे. कई स्कूलों में छात्र संख्या अपेक्षा से काफी कम रही, जिससे ग्रीष्मावकाश के बाद शैक्षणिक गतिविधियां रफ्तार नहीं पकड़ सकीं. ऐसे में शिक्षकों का समय स्टाफ रूम में बीता. वहीं ब्रह्मपुरी स्थित सरकारी स्कूल की व्याख्याता राधिका बत्रा ने बताया कि पहले 21 जून को स्कूल खुलने थे, फिर राज्य सरकार के आदेश पर 29 जून यानि सोमवार से स्कूल खुले. लेकिन छात्रों की मानसिकता 1 जुलाई से स्कूल खुलने की रहती है, इसी वजह से बहुत कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे.

सरकारी स्कूलों में पहले दिन सन्नाटा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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कई जगह शिक्षकों की भी कम रही मौजूदगी : सरकारी स्कूलों में छात्रों की कम उपस्थिति के साथ-साथ कई स्थानों पर शिक्षक भी अपेक्षाकृत कम संख्या में नजर आए. शिक्षक संघ शेखावत के आह्वान पर घोषित दो दिवसीय कार्य बहिष्कार का असर विभिन्न जिलों के स्कूलों में देखने को मिला, जिससे नियमित शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हुई. शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने बताया कि सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था पर लगातार हो रहे प्रहार, शिक्षकों के अधिकारों में कटौती और ग्रीष्मावकाश में दो दिन की कटौती के विरोध में दो दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया है. उन्होंने कहा कि ये आंदोलन केवल अवकाश कटौती का नहीं, बल्कि शिक्षक सम्मान और सरकारी शिक्षा व्यवस्था की रक्षा का संघर्ष है.

'शिक्षकों में बनाया जा रहा भय का माहौल' : शिक्षक नेता महावीर सिहाग ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से शिक्षकों में भय और असुरक्षा का वातावरण बनाया जा रहा है. लगातार सुविधाओं में कटौती से शिक्षकों का मनोबल कमजोर हो रहा है, जबकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सम्मानित और संतुष्ट शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है. उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक ही असुरक्षित और निराश रहेगा तो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती. इस आंदोलन के तहत 29 और 30 जून को प्रदेशभर के शिक्षक स्कूलों में उपस्थित रहकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं. वहीं 30 जून को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर ग्रीष्मावकाश कटौती संबंधी आदेशों की प्रतियां जलाकर सरकार के निर्णय का विरोध किया जाएगा.

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शिक्षक संघ शेखावत ने प्रदेश के सभी शिक्षकों से व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर एक मंच पर आने और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष विरोध दर्ज कराने की अपील की है. उन्होंने आह्वान किया है कि ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं, बल्कि पूरे शिक्षक समाज के स्वाभिमान और सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की रक्षा का आंदोलन है.

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