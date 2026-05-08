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फिरोजाबाद में जाम से राहत के लिए मास्टर प्लान तैयार; स्कूलों के समय में होगा बदलाव, यातायात प्रभारी होंगे नियुक्त

फिरोजाबाद : जनपद में विद्यालय खुलने और छुट्टी के समय लगने वाले भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ा कदम उठाया है. अब एक ही क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में 5 से 10 मिनट का अंतर रखा जाएगा, ताकि सड़क पर एक साथ भीड़ न बढ़े और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे.



पुलिस लाइन सभागार में बैठक आयोजित : इस संबंध में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों और वाहन संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर विद्यालय समय के दौरान लगने वाले जाम की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई.



जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पाण्डेय ने बताया कि जनपद में अधिकांश विद्यालयों के खुलने और छुट्टी का समय लगभग समान होने के कारण सुबह और दोपहर के समय मुख्य मार्गों, चौराहों और स्कूलों के आस-पास गंभीर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इससे छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है.





स्कूलों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश : बीएसए के मुताबिक, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब विद्यालयों को अपने समय में आंशिक परिवर्तन करना होगा. आसपास के स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित कर अलग-अलग समय तय किए जाएंगे, ताकि एक साथ वाहनों और बच्चों की भीड़ न हो.

यातायात प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश : इसके अलावा विद्यालयों को अपने यहां परिवहन समिति गठित करने और यातायात प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. यह प्रभारी स्कूल वाहनों के समय से संचालन, पार्किंग और बच्चों की सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.



"बिना परमिट और फिटनेस वाले वाहन नहीं चलेंगे" : बैठक में स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना वैध परमिट, फिटनेस, बीमा और आवश्यक दस्तावेजों वाले किसी भी वाहन का संचालन नहीं किया जाएगा.