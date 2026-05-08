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फिरोजाबाद में जाम से राहत के लिए मास्टर प्लान तैयार; स्कूलों के समय में होगा बदलाव, यातायात प्रभारी होंगे नियुक्त

पुलिस लाइन सभागार में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों और वाहन संचालकों की बैठक आयोजित.

पुलिस लाइन सभागार में बैठक आयोजित.
पुलिस लाइन सभागार में बैठक आयोजित. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 9:28 PM IST

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फिरोजाबाद : जनपद में विद्यालय खुलने और छुट्टी के समय लगने वाले भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ा कदम उठाया है. अब एक ही क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में 5 से 10 मिनट का अंतर रखा जाएगा, ताकि सड़क पर एक साथ भीड़ न बढ़े और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

पुलिस लाइन सभागार में बैठक आयोजित : इस संबंध में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों और वाहन संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर विद्यालय समय के दौरान लगने वाले जाम की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पाण्डेय ने बताया कि जनपद में अधिकांश विद्यालयों के खुलने और छुट्टी का समय लगभग समान होने के कारण सुबह और दोपहर के समय मुख्य मार्गों, चौराहों और स्कूलों के आस-पास गंभीर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इससे छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है.

स्कूलों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश : बीएसए के मुताबिक, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब विद्यालयों को अपने समय में आंशिक परिवर्तन करना होगा. आसपास के स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित कर अलग-अलग समय तय किए जाएंगे, ताकि एक साथ वाहनों और बच्चों की भीड़ न हो.

यातायात प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश : इसके अलावा विद्यालयों को अपने यहां परिवहन समिति गठित करने और यातायात प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. यह प्रभारी स्कूल वाहनों के समय से संचालन, पार्किंग और बच्चों की सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.

"बिना परमिट और फिटनेस वाले वाहन नहीं चलेंगे" : बैठक में स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना वैध परमिट, फिटनेस, बीमा और आवश्यक दस्तावेजों वाले किसी भी वाहन का संचालन नहीं किया जाएगा.

"चालकों और परिचालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य" : सभी स्कूलों को अपने वाहन चालकों और परिचालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने को कहा गया है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि या संदिग्ध गतिविधियों वाले व्यक्ति को विद्यालय वाहन संचालन में नियुक्त न किया जाए.

विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि बदली हुई समय-सारिणी की सूचना तीन दिनों के भीतर संबंधित विभाग और थाना प्रभारी को उपलब्ध कराई जाए. साथ ही अभिभावकों और वाहन चालकों को भी समय परिवर्तन की जानकारी समय से देना अनिवार्य होगा.


प्रशासन ने शहर के कई भीड़ वाले इलाकों को चिन्हित किया है, जहां विद्यालयों के कारण जाम की स्थिति अधिक गंभीर रहती है. इनमें मंदिर क्षेत्र, गांधी पार्क, स्टेशन रोड, तिलक कॉलेज, सुहाग नगर, शास्त्री मार्केट, घंटाघर और आसफाबाद चौराहा प्रमुख हैं.


शिकोहाबाद में स्टेशन रोड, सुभाष चौराहा, एटा चौराहा और मैनपुरी चौराहा क्षेत्र के विद्यालयों को भी विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. विद्यालयों को अपनी कार्ययोजना और अनुपालन रिपोर्ट 15 मई 2026 तक प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी.



बीएसए ने साफ चेतावनी दी है कि यातायात व्यवस्था में सहयोग न करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो शहर में स्कूल समय के दौरान लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिल सकेगी.

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