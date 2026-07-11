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लालसोट में छात्राओं का हंगामा: शिक्षिका के तबादले के विरोध में स्कूल पर जड़ा ताला, नई को भी लौटाया

छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षिका का तबादला रद्द नहीं किया गया तो वे सामूहिक टीसी कटवा लेंगी.

Protest Against Teachers Transfer
प्रदर्शन करती छात्राएं (ETV Bharat Duasa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 3:46 PM IST

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दौसा: जिले के लालसोट उपखंड के बगड़ी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को इतिहास की शिक्षिका के तबादले को लेकर छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा. वे अध्यापिका ममता पिंगोलिया के स्थानांतरण का विरोध कर रही थी. उन्होंने विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. छात्राओं ने चेतावनी दी कि जब तक अध्यापिका ममता का तबादला निरस्त नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा. छात्राओं ने नई आई शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण भी नहीं करने दिया. इधर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शीला मीना का कहना था कि समझाइश के बाद मामला शांत हो गया था. नई शिक्षिका तुलसी यादव को कार्यभार ग्रहण करवाया गया है.

प्रदर्शन के दौरान इतिहास विषय की नव नियुक्त शिक्षिका तुलसी यादव विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पहुंचीं, लेकिन छात्राओं ने उनका विरोध करते हुए जॉइनिंग नहीं करने दी. बढ़ते विरोध और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए नई शिक्षिका बिना कार्यभार संभाले ही वापस लौट गईं. इस घटनाक्रम के चलते विद्यालय में शिक्षण कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा.

पढ़ें: कोटा यूनिवर्सिटी में छात्राओं का हंगामा, परिणाम घोषित नहीं होने पर जताया विरोध

छात्राओं का कहना है कि ममता पिंगोलिया लंबे समय से उन्हें इतिहास पढ़ा रही हैं और उनकी पढ़ाने की शैली से सभी छात्राएं संतुष्ट हैं. उनका आरोप है कि बिना किसी ठोस कारण के किए गए इस तबादले से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी. इसलिए वे शिक्षिका को पुनः विद्यालय में पदस्थापित करने की मांग कर रही हैं.

टीसी कटवाने की धमकी: आंदोलन कर रही छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगी. उन्होंने सामूहिक रूप से विद्यालय से टीसी कटवाकर दूसरे स्कूलों में प्रवेश लेने तक की चेतावनी दी है.विद्यालय में हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. वहीं मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शीला मीना ने बताया कि पुरानी शिक्षिका के ट्रांसफर को लेकर बच्चे भावुक हो गए थे, जिसके चलते बच्चों ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया था. समझाइश के बाद बच्चे मान गए, और नई शिक्षिका तुलसी यादव को कार्यभार ग्रहण करवाया गया है. फिलहाल मौके पर शांति है.

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