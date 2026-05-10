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स्कूल व्याख्याता भर्ती पेपर लीक: बाबूलाल कटारा ने 60 लाख में शेरसिंह को दिया पेपर

2022 में हुई थी भर्ती परीक्षा: एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी की जांच में सामने आया कि अलग-अलग विषयों की स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए वर्ष 2022 में परीक्षा आयोजित हुई थी. एसओजी पहले अर्थशास्त्र विषय का पेपर लीक होने का खुलासा कर चुकी है, अब जांच में सामने आया है कि स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) का पेपर भी लीक हुआ था. इस मामले में पहले व्याख्याता अशोक यादव को गिरफ्तार किया गया था, अब बाबूलाल कटारा, शेरसिंह और विजय डामोर को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में शेरसिंह का गुर्गा विनोद रेवाड़ फरार है. इस भर्ती में 55 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था. एसओजी अब यह जांच कर रही है कि लीक पेपर कितने अभ्यर्थियों तक पहुंचा.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने आज रविवार को प्रेस वार्ता कर यह खुलासा किया. एसओजी ने स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) पेपर लीक मामले में आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा, पेपर लीक माफिया शेरसिंह उर्फ अनिल मीणा और बाबूलाल के भांजे विजय डामोर को गिरफ्तार कर लिया है. प्रेस वार्ता में आईजी अजयपाल लाम्बा और एसपी कुंदन कंवरिया भी मौजूद रहे. बाबूलाल कटारा को इससे पहले तीन अन्य भर्तियों के पेपर लीक मामले में एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है.

जयपुर: स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) भर्ती परीक्षा-2022 का पेपर लीक राजस्थान लोकसेवा आयोग के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा ने किया था. उन्होंने पेपर लीक माफिया शेरसिंह उर्फ अनिल मीणा को 60 लाख रुपये में स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) का पेपर दिया. इसके साथ ही अपने भांजे के लिए स्कूल व्याख्याता (भूगोल) विषय का पेपर लाने का भी शेरसिंह से सौदा किया था.

एडीजी ने बताया कि एसओजी ने इस वर्ष नया मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच में पता चला कि अनीता चौधरी नाम की महिला व्याख्याता ने एमएससी एग्रीकल्चर की फर्जी डिग्री देकर नौकरी हासिल की थी. पूछताछ के लिए नोटिस दिए जाने पर वह फरार हो गई. आगे जांच में दिवराला (सीकर) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता अशोक यादव का नाम सामने आया, जिन्होंने भी बीएड और एमएससी एग्रीकल्चर की फर्जी डिग्रियां (ओपीजेएस यूनिवर्सिटी) देकर नौकरी ली थी.

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अशोक यादव की गिरफ्तारी से खुली कड़ी: उन्होंने बताया कि अशोक यादव के रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि उसने सामान्य विज्ञान के पेपर में 150 में से मात्र 68 अंक प्राप्त किए थे, जबकि कृषि विज्ञान में 300 में से 239 अंक पाकर तीसरी रैंक हासिल की थी. पूछताछ में उसने विनोद रेवाड़ से कृषि विज्ञान का पेपर लेकर परीक्षा पास करने की बात कबूली। विनोद रेवाड़ शेरसिंह का गुर्गा है.

शेरसिंह को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने बाबूलाल कटारा से 60 लाख रुपये में पेपर लेने की बात स्वीकार की. इसके बाद बाबूलाल कटारा को भी गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में पता चला कि कटारा ने पेपर देने के बदले 60 लाख रुपये लिए और अपने भांजे विजय डामोर के लिए भूगोल विषय का पेपर शेरसिंह से दिलवाने का सौदा किया. भूगोल का पेपर शेरसिंह ने उपलब्ध कराया, लेकिन विजय डामोर परीक्षा पास नहीं कर सका.

शेरसिंह ने अपने नेटवर्क से पेपर लीक करवाया: उसने लीक पेपर की कॉपियां तैयार कर विनोद रेवाड़, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका को भेजी. इन लोगों ने अपने नेटवर्क के जरिए अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया. इस भर्ती में 280 पदों में से 55 पर चयन हुआ था. एसओजी अब यह पता कर रही है कि पेपर और किन-किन तक पहुंचा. विनोद रेवाड़ फरार है. सुरेश ढाका का नाम पहले भी कई पेपर लीक मामलों में आ चुका है और वह भी पकड़ से बाहर है. भूपेंद्र सारण को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

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