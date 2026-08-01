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नई पीढ़ी ने संभाली ट्रैफिक जागरूकता की कमान, रामबाग सर्किल पर छात्राओं ने वाहन चालकों को पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ

सड़क सुरक्षा से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर खड़ी छात्राएं ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजधानी जयपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर नई पहल देखने को मिली. शहर के रामबाग सर्किल पर शनिवार को एमजीडी स्कूल की छात्राओं ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया. छात्राएं हाथों में सड़क सुरक्षा से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर खड़ी रहीं और दोपहिया चालकों से हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील करती नजर आईं. यातायात पुलिस की ओर से आयोजित इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य नई पीढ़ी को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना और उनके माध्यम से समाज तक सकारात्मक संदेश पहुंचाना रहा. अभियान के दौरान छात्राओं ने चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालने में भी पुलिस का सहयोग किया. एडिशनल डीसीपी (ट्रैफिक) डॉ. हेमंत जाखड़ ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों और युवाओं को जागरूक करना बेहद जरूरी है. हाल ही में आयोजित डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में भी नई पीढ़ी को यातायात जागरूकता का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया था. इसी सोच के तहत पहले छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और फिर उन्हें मैदान में उतारा गया. पढे़ं. जयपुर में ट्रैफिक सुधार को लेकर फैसले: फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त, एआई से होगी निगरानी, फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग उन्होंने कहा कि अधिकांश छात्राएं अपने अभिभावकों या स्कूल वाहनों के माध्यम से स्कूल आती हैं. उनके माता-पिता या स्कूल वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो बच्चे उन्हें भी जागरूक कर सकते हैं. भविष्य में जब यही बच्चे खुद वाहन चलाएंगे, तब वे पहले से ही यातायात नियमों की समझ रखते होंगे. ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.