नई पीढ़ी ने संभाली ट्रैफिक जागरूकता की कमान, रामबाग सर्किल पर छात्राओं ने वाहन चालकों को पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ
अभियान के दौरान छात्राओं ने चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालने में भी पुलिस का सहयोग किया.
Published : August 1, 2026 at 3:02 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर नई पहल देखने को मिली. शहर के रामबाग सर्किल पर शनिवार को एमजीडी स्कूल की छात्राओं ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया. छात्राएं हाथों में सड़क सुरक्षा से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर खड़ी रहीं और दोपहिया चालकों से हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील करती नजर आईं.
यातायात पुलिस की ओर से आयोजित इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य नई पीढ़ी को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना और उनके माध्यम से समाज तक सकारात्मक संदेश पहुंचाना रहा. अभियान के दौरान छात्राओं ने चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालने में भी पुलिस का सहयोग किया. एडिशनल डीसीपी (ट्रैफिक) डॉ. हेमंत जाखड़ ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों और युवाओं को जागरूक करना बेहद जरूरी है. हाल ही में आयोजित डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में भी नई पीढ़ी को यातायात जागरूकता का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया था. इसी सोच के तहत पहले छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और फिर उन्हें मैदान में उतारा गया.
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उन्होंने कहा कि अधिकांश छात्राएं अपने अभिभावकों या स्कूल वाहनों के माध्यम से स्कूल आती हैं. उनके माता-पिता या स्कूल वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो बच्चे उन्हें भी जागरूक कर सकते हैं. भविष्य में जब यही बच्चे खुद वाहन चलाएंगे, तब वे पहले से ही यातायात नियमों की समझ रखते होंगे. ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
बाल वाहिनियों पर भी कार्रवाई जारी : स्कूल वाहनों में नियमों की अनदेखी और ओवरलोडिंग के सवाल पर डॉ. जाखड़ ने बताया कि जुलाई महीने से बाल वाहिनियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वाहन ओवरलोड न हों, चालकों का पुलिस सत्यापन हो और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए. बाल वाहिनी संचालकों की कार्यशाला भी आयोजित की जा चुकी है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है.
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प्रमुख चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जागरूकता : डॉ. जाखड़ ने बताया कि शहर के प्रमुख चौराहों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को स्टॉप लाइन के पीछे वाहन रोकने, जेब्रा क्रॉसिंग खाली रखने और पैदल यात्रियों को पहले रास्ता देने जैसे नियमों की जानकारी दे रहे हैं. इसका उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के प्रति व्यवहारिक जागरूकता बढ़ाना है.
छात्राओं का संदेश : अभियान में शामिल छात्राओं ने कहा कि वे लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने का संदेश दे रही हैं. उनका कहना था कि ट्रैफिक नियम केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए बनाए गए हैं. एक छात्रा ने बताया कि वो खुद स्कूल बाल वाहिनी से आती हैं और अब यदि चालक नियमों की अनदेखी करेगा तो वो उसे भी जागरूक करेंगी.