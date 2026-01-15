ETV Bharat / state

हरियाणा के स्कूलों में ठंड के चलते छुट्टियां बढ़ी, अब 17 जनवरी तक बंद रहेंगे, 19 जनवरी को लगेगी क्लास

हरियाणा में ठंड के सितम के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है. अब 17 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे.

School holidays in Haryana extended till January 17 due to cold weather
हरियाणा में ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 15, 2026 at 6:26 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा में ठंड के सितम के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है. हरियाणा में डायरेक्ट्रेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ठंड के चलते अब हरियाणा के सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे.

हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ी : हरियाणा में इस वक्त भीषण शीतलहर चल रही है. आज सुबह हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री दर्ज किया गया है. ठंड के सितम को देखते हुए हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया गया है. फिलहाल 3 दिन के लिए छुट्टियां बढ़ाई गई है. हालांकि अगर ठंड का सितम जारी रहा तो आगे भी छुट्टियां बढ़ सकती है.

19 जनवरी को खुलेंगे स्कूल : डायरेक्ट्रेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के आदेश के बाद अब सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 19 जनवरी को खुलेंगे क्योंकि 17 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान किया गया है, वहीं 18 जनवरी को रविवार होने से छुट्टी रहेगी. हालांकि छुट्टी की घोषणा के बावजूद सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम पहले की तरह ही चलते रहेंगे.

ठंड के सितम को देखते हुए फैसला : छुट्टियां बढ़ाने के आदेश पर हरियाणा के शिक्षा विभाग का कहना है कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए हॉलिडे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने से बच्चों को जहां स्कूल जाने में दिक्कत होगी, वहीं ठंड के साथ पड़ने वाली धुंध के चलते हादसे होने की आशंका भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती और बच्चों के हित में इस फैसले को लिया गया है. आपको बता दें कि प्रदेश में कोहरे और धुंध के चलते हादसों की तादाद बढ़ी है और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है.

हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का आदेश (Etv Bharat)

