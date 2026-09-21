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स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान, जानिए दशहरा, दिवाली और विंटर वैकेशन में कितने दिनों का मिलेगा आपको अवकाश

स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए अवकाश की तारीखों का ऐलान किया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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छुट्टियों का ऐलान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 2:54 PM IST

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रायपुर: स्कूलों और डीएड, बीएड, एमएड महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को इस साल दशहरा, दिवाली और सर्दी की छुट्टियों में कब और कितने दिनों का अवकाश मिलेगा, इसकी लिस्ट शासन की ओर से जारी कर दी गई है.

स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश की तारीखों का ऐलान कर दिया है. मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से 21 सितंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, इन तीनों पर्वों पर कुल 15 दिनों की छुट्टियां मिलेगी.



दशहरा पर्व पर 5 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, दशहरा पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक अवकाश रहेगा. इस दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों को कुल 5 दिनों की छुट्टी मिलेगी.



दीपावली पर भी रहेगा 5 दिनों का अवकाश

दीपावली पर्व को लेकर भी शासन ने 5 दिनों की छुट्टियां घोषित की है. आदेश के मुताबिक, दीपावली का अवकाश 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक रहेगा. इस दौरान स्कूलों और संबंधित महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी.



दिसंबर में विंटर वैकेशन

सर्दी की छुट्टियों की बात करें तो विद्यार्थियों को दिसंबर के महीने में भी 5 दिनों का अवकाश मिलेगा. विभाग के आदेश के अनुसार, शीतकालीन अवकाश 24 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक निर्धारित किया गया है.



कुल 15 दिनों की छुट्टियां घोषित

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश को मिलाकर कुल 15 दिनों की छुट्टियां घोषित की गई हैं. ये अवकाश शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के साथ-साथ डी.एड., बी.एड. और एम.एड. महाविद्यालयों पर लागू होंगे.



21 सितंबर को जारी किया गया आदेश

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने 21 सितंबर 2026 को जारी किया. आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है. इस आदेश के बाद अब विद्यार्थी, शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान निर्धारित अवकाश के अनुसार अपनी तैयारियां कर सकेंगे. छत्तीसगढ़ में शिक्षण सत्र 2026-27 के दौरान दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश के रूप में कुल 15 दिनों की छुट्टियां रहेंगी. छुट्टियों की पूरी तारीखें जानने के लिए विद्यार्थी और अभिभावक स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आदेश को देख सकते हैं.

जानिए कब-कब और कितने दिनों की मिलेगी छुट्टियां

  • दशहरा पर्व: 5 दिनों का अवकाश मिलेगा (17 से 21 अक्तूबर तक रहेगी छुट्टी)
  • दिवाली: 5 दिनों का अवकाश मिलेगा (6 से 10 नवंबर तक रहेगी छुट्टी)
  • विंटर वैकेशन: 5 दिनों का अवकाश मिलेगा (24 से 28 दिसंबर तक रहेगी छुट्टी)

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