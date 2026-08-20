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उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, स्कूलों की रहेंगी छुट्टी

देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. शुक्रवार 21 अगस्त के लिए भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने कल यानी 21 अगस्त को कक्षा एक से 12वीं तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी के आदेश जारी किए है. देहरादून के अलावा उधम सिंह नगर जिले में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी के आदेश जारी किए है.

दरअसल, उत्तराखंड में बीते कई दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है. भारी बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है. 21 अगस्त को भी मौसम विभाग ने टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश का ये दौर 24 अगस्त तक इसी तरह जारी रहेगा. यानी अगले चार दिन बारिश के लिहाज से उत्तराखंड के लिए मुश्किल भरे रहने वाले है. मौसम विभाग ने एक तरफ जहां 21 से 24 अगस्त के प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है तो वहीं कई इलाकों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के भी आसार है. इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील है.