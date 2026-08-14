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फीस नहीं चुकाने पर स्कूल ने रोकी टीसी, छात्रा ने कलेक्टर से लगाई गुहार, किस्तों में फीस पटाने के निर्देश

कोरिया : कोरिया में एक छात्रा का भविष्य अधर में है. वजह है स्कूल में फीस ना पटाने के कारण टीसी ना मिलना. छात्रा के परिजनों का कहना है उनकी बेटी बैकुंठपुर के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा थी. लेकिन 12 वीं पास होने के बाद उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है. अब छात्रा को टीसी नहीं मिलने के कारण कॉलेज की एडमिशन डेट निकल जाने का डर सता रहा है. स्कूल से मिन्नतें करने के बाद भी जब टीसी नहीं मिली तो परिवार ने कलेक्टर जनदर्शन में गुहार लगाई.

क्या है पूरा मामला ?

छात्रा पायल गुप्ता ने 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज लेने विद्यालय से संपर्क किया. लेकिन आरोप है कि फीस बकाया होने की वजह से विद्यालय प्रशासन ने टीसी जारी नहीं की. परिजनों का कहना है कि कई बार विद्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार टालमटोल किया गया. उधर कॉलेज में प्रवेश की समय-सीमा समाप्त होने वाली है, जिससे परिवार परेशान है. समस्या का समाधान ना होने पर छात्रा की मां संध्या गुप्ता और परिजन कोरिया कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचे.उन्होंने आवेदन देकर मांग की कि छात्रा को तत्काल टीसी दिलाई जाए ताकि उसकी आगे की पढ़ाई बाधित न हो.

फीस नहीं चुकाने पर स्कूल ने रोकी टीसी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)