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फीस नहीं चुकाने पर स्कूल ने रोकी टीसी, छात्रा ने कलेक्टर से लगाई गुहार, किस्तों में फीस पटाने के निर्देश

कोरिया में फीस बकाया होने पर छात्रा को टीसी नहीं दी जा रही थी.जिससे उसका भविष्य अधर में था.कलेक्टर ने परिवार को बड़ी राहत दी.

School holds Transfer Certificate
फीस नहीं चुकाने पर स्कूल ने रोकी टीसी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
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कोरिया : कोरिया में एक छात्रा का भविष्य अधर में है. वजह है स्कूल में फीस ना पटाने के कारण टीसी ना मिलना. छात्रा के परिजनों का कहना है उनकी बेटी बैकुंठपुर के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा थी. लेकिन 12 वीं पास होने के बाद उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है. अब छात्रा को टीसी नहीं मिलने के कारण कॉलेज की एडमिशन डेट निकल जाने का डर सता रहा है. स्कूल से मिन्नतें करने के बाद भी जब टीसी नहीं मिली तो परिवार ने कलेक्टर जनदर्शन में गुहार लगाई.

क्या है पूरा मामला ?

छात्रा पायल गुप्ता ने 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज लेने विद्यालय से संपर्क किया. लेकिन आरोप है कि फीस बकाया होने की वजह से विद्यालय प्रशासन ने टीसी जारी नहीं की. परिजनों का कहना है कि कई बार विद्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार टालमटोल किया गया. उधर कॉलेज में प्रवेश की समय-सीमा समाप्त होने वाली है, जिससे परिवार परेशान है. समस्या का समाधान ना होने पर छात्रा की मां संध्या गुप्ता और परिजन कोरिया कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचे.उन्होंने आवेदन देकर मांग की कि छात्रा को तत्काल टीसी दिलाई जाए ताकि उसकी आगे की पढ़ाई बाधित न हो.

फीस नहीं चुकाने पर स्कूल ने रोकी टीसी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

हम कई दिनों से स्कूल के चक्कर काट रहे थे, लेकिन टीसी नहीं दी जा रही थी, कॉलेज में प्रवेश की तारीख निकलने वाली थी. कलेक्टर मैडम के पास गुहार लगाई तो उन्होंने तुरंत मदद की- संध्या गुप्ता, छात्रा की मां

मैं आगे पढ़ना चाहती हूं. टीसी नहीं मिलने से बहुत टेंशन थी.अब उम्मीद है कि जल्दी प्रवेश हो जाएगा- पायल गुप्ता, छात्रा

कलेक्टर ने दिए निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि छात्रा को अविलंब स्थानांतरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बकाया फीस की वजह से किसी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए.

फीस बकाया होने के कारण छात्रा का टीसी रोका गया था.मैंने DEO को निर्देश दिए हैं कि छात्रा को तत्काल टीसी जारी की जाए. बकाया शुल्क किस्तों में लिया जाए.किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर

कलेक्टर ने दी बड़ी राहत

उन्होंने विद्यालय को निर्देश दिए कि बकाया राशि को किस्तों में लिया जाए और छात्रा को बिना देरी के दस्तावेज दिए जाएं. कलेक्टर के निर्देश के बाद अब छात्रा और उसके परिजनों को उम्मीद है कि जल्द टीसी मिल जाएगी और वह समय पर महाविद्यालय में प्रवेश ले पाएगी.

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