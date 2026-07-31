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गोरखपुर में स्कूलों की हॉकी प्रतियोगिता का आगाज; 30 से ज्यादा स्कूलों के खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग, उद्घाटन में बिहार की टीम जीती

गोरखपुर : वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर परिसर में तैयार हुए अंतरराष्ट्रीय हॉकी के मैदान पर शुक्रवार से तीन दिवसीय स्कूली प्रतियोगिता की शुरूआत हुई. प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे. उन्होंने इसे गोरखपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया.

उन्होंने कहा कि पहली बार हॉकी की इतनी बड़ी प्रतियोगिता स्कूली स्तर की गोरखपुर में हो रही है, जिसमें तीन प्रदेशों के 30 से ज्यादा स्कूलों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को मौका देने से उनके अंदर छिपी खेल प्रतिभा निकलकर बाहर आती है. जिससे वह अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए और भी प्लेटफार्म का चयन करते हैं, फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक लाते हैं.

उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में माहौल बन चुका है. स्कूली खेल को बढ़ावा देने से खेलों में और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा. एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के करीब 400 खिलाड़ी प्रतिभा कर रहे हैं. प्रतियोगिता में लखनऊ, प्रयागराज, पटना और रांची रीजन की टीम शामिल है. तीन दिवसीय आयोजन के दौरान लीग और नॉकआउट आधार पर मुकाबले खेले जाएंगे.