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गोरखपुर में स्कूलों की हॉकी प्रतियोगिता का आगाज; 30 से ज्यादा स्कूलों के खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग, उद्घाटन में बिहार की टीम जीती

उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे.

स्कूलों की हॉकी प्रतियोगिता का आगाज
स्कूलों की हॉकी प्रतियोगिता का आगाज (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:00 PM IST

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गोरखपुर : वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर परिसर में तैयार हुए अंतरराष्ट्रीय हॉकी के मैदान पर शुक्रवार से तीन दिवसीय स्कूली प्रतियोगिता की शुरूआत हुई. प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे. उन्होंने इसे गोरखपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया.

उन्होंने कहा कि पहली बार हॉकी की इतनी बड़ी प्रतियोगिता स्कूली स्तर की गोरखपुर में हो रही है, जिसमें तीन प्रदेशों के 30 से ज्यादा स्कूलों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को मौका देने से उनके अंदर छिपी खेल प्रतिभा निकलकर बाहर आती है. जिससे वह अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए और भी प्लेटफार्म का चयन करते हैं, फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक लाते हैं.

उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में माहौल बन चुका है. स्कूली खेल को बढ़ावा देने से खेलों में और अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा. एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के करीब 400 खिलाड़ी प्रतिभा कर रहे हैं. प्रतियोगिता में लखनऊ, प्रयागराज, पटना और रांची रीजन की टीम शामिल है. तीन दिवसीय आयोजन के दौरान लीग और नॉकआउट आधार पर मुकाबले खेले जाएंगे.

इस प्रतियोगिता को कराने की जिम्मेदारी एक निजी स्कूल को सौंपी गई है. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि गोरखपुर में प्रतियोगिता आयोजित होने से पूर्वांचल के खिलाड़ियों को अपने क्षेत्र में ही उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिलेगा, जो खिलाड़ी इसमें अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर की टीमों के साथ खेलने का अवसर मिल सकता है.

उद्घाटन मुकाबला उत्तर प्रदेश और बिहार की टीम के बीच हुआ. इस दौरान बिहार ने उत्तर प्रदेश की टीम को पराजित कर उद्घाटन में जीत हासिल की. बता दें कि अभी हाल ही में तैयार हुए अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैदान का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. नवंबर माह से खेल विभाग अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारी में भी जुटा है.

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