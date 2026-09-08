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साहिबगंज के शहरी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव और डिब्बे की मदद से स्कूल जाते बच्चे, अभिभावक भी चिंतित

साहिबगंज जिले में बाढ़ की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं.

Floodwaters in Sahibganj
साहिबगंज में बाढ़ का पानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 6:53 PM IST

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साहिबगंज: जिले में बाढ़ का दायरा फैलता जा रहा है. इसी वजह से अब शिक्षण संस्थान भी प्रभावित हो रहे हैं. जिससे छात्रों के साथ उनके परिजनों पर सुरक्षा को लेकर असर देखा जा रहा है. डीएसई उर्मिला हांसदा ने बताया कि दियारा क्षेत्र में एक दर्जन के करीब सरकारी स्कूल बाढ़ से प्रभावित हैं. इस संबंध में उपायुक्त के पास स्कूल की सूची भेजी गई है. मार्गदर्शन मिलने के बाद आदेश दिया जाएगा.

पढ़ाई के साथ मध्याह्न भोजन भी संचालित

इस दौरान किशन प्रसाद स्कूल में बाढ़ का पानी घुस जाने से स्कूल बंद हो चुका है, हालांकि शिक्षा विभाग से बंद करने का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे में शिक्षक, गांव में ऊंचे स्थान पर पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ ही मध्याह्न भोजन भी संचालित है.

बाढ़ की वजह से स्कूली बच्चे भी प्रभावित (Etv Bharat)

स्कूल के प्रभारी शिक्षक राजीव रंजन ने बताया कि दियारा क्षेत्र में कई जगहों पर पुलिया पर पानी चढ़ गया है. पैदल चलने में डर लगता है. मोटरसाइकिल डूबने लगी है, बलुआ दियारा के पास और गंगोताटोला के पास पुल पर पानी चढ़ चुका है. स्कूल तक सुरक्षित पहुंचने में शिक्षकों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है.

floods Sahibganj
नाव की मदद से स्कूल जाते बच्चे (Etv Bharat)

स्कूल के ऊपरी तल में पढ़े रहे बच्चे

इधर, सिंहा टोला स्कूल के बच्चों को शोभनपुर भट्टा स्कूल में शिफ्ट किया गया है. शोभनपुर भट्टा स्कूल में ग्राउंड फ्लोर में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे सभी छात्रों को ऊपरी तल में शिफ्ट करके पढ़ाया जा रहा है. शहर के कई निजी स्कूलों में पानी अंदर घुस चुका है. मोहल्ले में पानी प्रवेश करने से परिजन बच्चों को किसी तरह सुरक्षित सड़क तक पहुंचा रहे हैं. बाढ़ की वजह से परिजन की भी सांस अटक जाती है कि कैसे उनकी अनुपस्थिति में छुट्टी के बाद बच्चे घर वापस आएंगे.

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सुरक्षित स्थान पर पढ़ते बच्चे (Etv Bharat)

28.55 मीटर पर पहुंचा जलस्तर

दरअसल, गंगा नदी खतरे के निशान से एक मीटर 30 सेमी उपर से बह रही है. मंगलवार की शाम जलस्तर 28.55 मीटर मापा गया. इस साल का यह अधिकतम जल स्तर है. पिछले साल अधिकतम जलस्तर 28.70 मीटर पहुंचा था. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, दो घंटे में एक सेमी की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है. बक्सर, पटना, हाथीदह एवं मुंगेर तक पानी घट रहा है और भागलपुर, कहलगांव और साहिबगंज और फरक्का तक जलस्तर में धीमी गति से वृद्धि हो रही है.

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जलमग्न हुआ किशन प्रसाद स्कूल (Etv Bharat)

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