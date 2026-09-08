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साहिबगंज के शहरी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव और डिब्बे की मदद से स्कूल जाते बच्चे, अभिभावक भी चिंतित

साहिबगंज में बाढ़ का पानी ( Etv Bharat )