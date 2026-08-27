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सरकारी स्कूल की नन्हीं बहनों ने बांधी राखी, भावुक हुए रांची के DC मंजूनाथ भजंत्री, बोले- खूब पढ़ो और बड़ा मुकाम हासिल करो

राखी बंधवाते हुए डीसी मंजूनाथ भजंत्री ( Etv Bharat )