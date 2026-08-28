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CM योगी ने जेन अल्फा के साथ मनाया रक्षाबंधन; बेटियों ने कलाई पर बांधी स्नेह की डोर

बच्चों के साथ सेल्फी लेते सीएम योगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: रक्षाबंधन पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास का आंगन बेटियों की चहलकदमी से खिलखिला उठा. 'बिटिया और बहना-यूपी का गहना' स्नेह बंधन कार्यक्रम में स्कूली बच्चियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई पर स्नेह की डोर बांधी. वहीं मुख्यमंत्री ने भी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का संकल्प दोहराया. इस दौरान समूचा माहौल भावुकता और अपनत्व से भर गया. संवाद के दौरान भी बच्चियों के चेहरे पर मुख्यमंत्री के प्रति स्नेह, अपनत्व व विश्वास झलक रहा था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पर्व नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक समरसता का प्रतीक है. सरकार बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित कर आधी आबादी के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने बच्चियों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उनकी शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है. बेटियां परिवार ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश की शक्ति हैं. उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना और उनके सपनों को पंख देना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने बच्चियों से खूब मन लगाकर पढ़ाई करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया. पवित्र धागे में रहा बहनों का स्नेह और विश्वास इस अवसर पर बच्चियों ने मुख्यमंत्री को स्नेह की डोर बांधकर उनके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना की. मुख्यमंत्री ने भी बच्चियों को आशीर्वाद व उपहार प्रदान किए. छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया, जिससे पूरा वातावरण पारिवारिक आत्मीयता से भर उठा. राखी के इस पवित्र धागे में जहां बहनों का स्नेह और विश्वास था, वहीं मुख्यमंत्री की ओर से बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और उज्ज्वल भविष्य के प्रति संकल्प का भाव भी दिखाई दिया. रक्षाबंधन के इस अवसर पर स्नेह, सुरक्षा और विश्वास का यह रिश्ता सामाजिक संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा. राखी बंधवाते सीएम योगी (Photo Credit; ETV Bharat)