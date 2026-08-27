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Rakshabandhan 2026: जयपुर- बाड़मेर में जवानों की कलाई पर सजी राखी, छात्राओं ने बांधा रक्षा सूत्र

जयपुर/ बाड़मेर: भाई-बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन 28 अगस्त को देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा. इससे पहले गुरुवार को जयपुर के आमेर में कुंडा के पास स्थित सीआईएसएफ की आठवीं बटालियन में रक्षाबंधन मनाया गया. स्कूली छात्राओं और ब्रह्मकुमारी बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी. कमांडर वरिष्ठ कमांडेंट बीआर ढाका की अगुवाई में अधिकारियों और जवानों ने रक्षा सूत्र बंधवाए. कैंपस में उत्साह का माहौल रहा और बालिकाओं को उपहार भेंट किए गए. इसी प्रकार बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदरा की ढाणी की बालिकाओं ने जालीपा कैंट में सैनिकों को राखी बांधकर पर्व मनाया. बालिकाओं के हाथों से राखी बंधवाकर जवानों के चेहरे खुशी से खिल उठे.

राखी सुरक्षा, सम्मान और जिम्मेदारी का संदेश: जयपुर में ब्रह्मकुमारी रोजी बहन ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तिलक शांत स्वरूप का प्रतीक है और राखी रक्षा का प्रतीक है. जवानों की वजह से ही हम घरों में सुरक्षित हैं. यह पर्व ज्ञान और प्रेरणा भी देता है. वरिष्ठ कमांडेंट बीआर ढाका ने आठवीं आरक्षित वाहिनी की ओर से देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार भारतीय संस्कृति की सुंदर परंपराओं में से एक है, जो भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के वचन को दर्शाता है.