गोंडा के प्राइवेट स्कूल में बुर्का डांस का वीडियो वायरल; स्कूल प्रबंधक ने माफी मांगी, BSA करेंगे जांच
जिला बेसिक शिक्षा ने बताया कि इस तरीके का किसी भी विद्यालय में हुआ है, तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 7:00 AM IST
गोंडा: जिले में स्कूली छात्राओं का बुर्का डांस सोशल मीडिया पर वायरल है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ स्कूली छात्राएं बुर्का पहनकर डांस करती दिखाई दे रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.
इसके बाद स्कूल के प्रबंधक ने ऐसे डांस के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है. कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. उनकी मंशा किसी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना था.
जानकारी के मुताबिक, गोंडा जिले के खोंडारे थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल है. इसी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं बुर्का पहनकर डांस करती वीडियो में दिख रही हैं. छात्राओं ने भोजपुरी और हिंदी गानों पर डांस किया. वीडियो वायरल होने के बाद दोनों समुदायों के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है.
स्कूल प्रबंधक राम सुरेश कहा कि मेरे स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का है. इसमें कुछ लड़कियों ने बुर्का और नकाब पहनकर डांस किया है. इससे किसी समुदाय या किसी भाई को ठेस पहुंची तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं.
मेरा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करने के लिए था. उन बच्चियों का भी उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन का था और किसी भी समुदाय विशेष के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं था. उन्होंने कहा कि वादा करता हूं कि यह भविष्य में हमसे इस तरह की गलती नहीं होगी. जो गलती हमसे हुई है, उसके लिए बार-बार क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं और मांग भी रहा हूं.
वहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि अगर इस तरीके का किसी भी विद्यालय में हुआ है, तो जांच कर करके पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसकी मान्यता की भी जांच कराई जाएगी.
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