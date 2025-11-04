लातेहार में मनचलों से परेशान छात्राएं, प्रधानाचार्य ने पुलिस से मांगी सुरक्षा
लातेहार में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को मनचलों द्वारा परेशान करने पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है.
लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में स्थित प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय की छात्राएं सड़कछाप मनचलों से परेशान हैं. स्कूल आने-जाने के दौरान मनचले अक्सर छात्राओं को परेशान करते हैं. जब स्थिति हद से बाहर हो गई तो छात्राओं ने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की. स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी पुलिस को देकर सुरक्षा की मांग की है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छानबीन शुरू करते हुए पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है.
मनचलों से परेशान हैं स्कूली छात्राएं
दरअसल, लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय में 500 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं. छात्राओं का आरोप है कि कुछ मनचलों द्वारा स्कूल आने के दौरान उन्हें परेशान किया जाता है. इसी कड़ी में सोमवार को जब छात्राएं स्कूल की छुट्टी के बाद घर वापस जा रही थी, तब कार में सवार दो युवकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अपशब्द बोले.
छात्राओं पर कमेंट पास करते हैं मनचले युवक
छात्राओं का आरोप है कि स्कूल आने और छुट्टी के बाद घर जाने के दौरान रास्ते में कुछ मनचले युवक लगातार लड़कियों पर कुछ ना कुछ कमेंट पास करते हैं. ऐसा ही सोमवार के दिन मामला सामने आया, जब लड़कियां स्कूल से घर वापस लौट रही थी तभी कार से आए युवक उनसे मोबाइल नंबर मांगने लगे. जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो युवक छात्राओं को धमकी देकर मौके से फरार हो गए.
प्रधानाचार्य ने पुलिस से मामले में शिकायत की
इधर, घटना के बाद स्कूली छात्राओं ने स्कूल के प्राचार्य तथा दूसरे शिक्षकों को घटना की पूरी जानकारी दी है. स्कूल के प्रधानाचार्य चंदन दास ने बताया कि सोमवार को स्कूल में प्रोजेक्ट का एग्जाम चल रहा था. एग्जाम खत्म होने के बाद दोपहर 3:15 बजे स्कूली छात्राएं घर वापस लौट रही थी. इसी दौरान काले रंग की कार में सवार दो युवक वहां पहुंचे और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया. उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी है और पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है.
पुलिस से छात्राओं की सुरक्षा की मांग
स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि पुलिस प्रशासन से यह भी मांग की गई है कि स्कूल आने के समय और छुट्टी के समय इस रास्ते पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए. ताकि स्कूली छात्राओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो.
स्कूल प्रबंधन की ओर से थाने में आज ही आवेदन देकर मामले की जानकारी दी गई है. इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. स्कूल के रास्ते में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है. लोगों को हर प्रकार से सुरक्षा देना और उन्हें सुरक्षित रखना पुलिस का पहला लक्ष्य है. पुलिस आम लोगों से भी अपील करती है कि यदि कहीं भी किसी अपराधी या उचक्के किसी को परेशान करें तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें. पुलिस हर कदम पर आम लोगों के साथ खड़ी है: अमरेंद्र कुमार, थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना
