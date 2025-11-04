ETV Bharat / state

लातेहार में मनचलों से परेशान छात्राएं, प्रधानाचार्य ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में स्थित प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय की छात्राएं सड़कछाप मनचलों से परेशान हैं. स्कूल आने-जाने के दौरान मनचले अक्सर छात्राओं को परेशान करते हैं. जब स्थिति हद से बाहर हो गई तो छात्राओं ने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की. स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी पुलिस को देकर सुरक्षा की मांग की है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छानबीन शुरू करते हुए पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है.

मनचलों से परेशान हैं स्कूली छात्राएं

दरअसल, लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय में 500 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं. छात्राओं का आरोप है कि कुछ मनचलों द्वारा स्कूल आने के दौरान उन्हें परेशान किया जाता है. इसी कड़ी में सोमवार को जब छात्राएं स्कूल की छुट्टी के बाद घर वापस जा रही थी, तब कार में सवार दो युवकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अपशब्द बोले.

जानकारी देते प्रधानाचार्य चंदन दास (Etv bharat)

छात्राओं पर कमेंट पास करते हैं मनचले युवक

छात्राओं का आरोप है कि स्कूल आने और छुट्टी के बाद घर जाने के दौरान रास्ते में कुछ मनचले युवक लगातार लड़कियों पर कुछ ना कुछ कमेंट पास करते हैं. ऐसा ही सोमवार के दिन मामला सामने आया, जब लड़कियां स्कूल से घर वापस लौट रही थी तभी कार से आए युवक उनसे मोबाइल नंबर मांगने लगे. जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो युवक छात्राओं को धमकी देकर मौके से फरार हो गए.