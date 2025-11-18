ETV Bharat / state

स्कूली बच्चों ने नजदीक से देखा विधानसभा का कामकाज, स्पीकर ने करियर से पहले चरित्र बनाने की दी सलाह

रांची के अनीता बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने विधानसभा पहुंचकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाले विधानसभा के कामकाज को नजदीक से देखा.

Rabindranath Mahato, Speaker
रवींद्रनाथ महतो, स्पीकर (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 18, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: स्कूल के माहौल से दूर जब बच्चे विधानसभा पहुंचे तो उससे पहले उनके मन में तरह तरह के सवाल रहते हैं. बच्चे कल तक जो बातें किताबों में पढ़ रहे थे लेकिन जब उसी स्थान को वह अपनी आंखों से देख ले तो वो दिन बच्चों के लिए यादगार बन जाता है. कुछ ऐसा ही अनुभव मंगलवार को रांची के स्कूली बच्चों के लिए रहा.

10वीं क्लास के बच्चों ने किया विधानसभा का भ्रमण

इन बच्चों के आने से झारखंड विधानसभा का माहौल भी बेहद खास रहा क्योंकि विधानसभा के परिसर में मौजूद थे रांची के अनीता बालिका उच्च विद्यालय की, वो छात्राएं जो कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर आगे करियर के बारे में सोच रही हैं. विधानसभा पहुंची इन छात्राओं ने न सिर्फ सदन के कामकाज को करीब से देखा बल्कि विधानसभा अध्यक्ष से सीधी बातचीत कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बारीकी से समझा.

छात्राओं को विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी देते स्पीकर रवींद्रनाथ महतो (Etv bharat)

अध्यक्ष ने बताई विधानसभा की कार्यवाही

विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने भी बच्चों का खुलेमन से स्वागत करते हुए उन्हें लोकतंत्र, चरित्र निर्माण और व्यावहारिक शिक्षा की अहमियत बताई. उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ-साथ अच्छा चरित्र बनाना ही एक बेहतर नागरिक की पहचान होती है.

jharkhand House proceedings
विधानसभा पहुंची स्कूल की छात्राएं (Etv bharat)

विधानसभा देखकर खुश हुईं छात्राएं

अपने स्कूल की प्रधानाध्यापक सिस्टर रजनी कंचन कुजूर के साथ विधानसभा पहुंची इन बच्चियों ने कहा कि अब समझ में आया कि लोकतंत्र कैसे चलता है? जिसे हम अब तक किताबों में पढ़ते थे. इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि हर साल के वार्षिक शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत वे कक्षा 10वीं के बच्चों को विधानसभा का दौरा करवाती हैं, ताकि बच्चे सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी आंखों से देख सके.

बच्चों ने जाना कैसे काम करती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया?

उन्होंने बताया कि विधानसभा की भव्यता देखकर बच्चे बेहद उत्साहित हैं और यह अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा. इधर बच्चियों ने भी आज के अनुभव को अपने लिए बेहद खास माना है. छात्रा रीतिका बताती हैं कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए विचार खासकर चरित्र निर्माण को लेकर उनके लिए प्रेरणादायक हैं. उन्होंने कहा कि आज उन्होंने जो जाना है जैसे कानून कैसे बनते हैं, कैसे पास होते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है?

ये भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस इस बार होगा खास, रजत जयंती समारोह को राज्यपाल करेंगे संबोधित

झारखंड विधानसभा भर्ती घोटाला: जांच के लिए CBI की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

लोहरदगा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहार चुनाव परिणाम पर दिया बयान, कह दी ये बड़ी बात

TAGGED:

स्कूली बच्चों ने विधानसभा देखा
JHARKHAND HOUSE PROCEEDINGS
झारखंड विधानसभा की कार्यवाही
SCHOOL CHILDREN VISIT VIDHANSABHA
SCHOOL CHILDREN WATCHED PROCEEDINGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.