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बैगा बच्चियां ढो रहीं स्कूल में मिड डे मील के लिए पानी, जिला शिक्षा अधिकारी बोले, देना होगा जिम्मेदारों को जवाब

दरअसल, एक वीडियो छुईखदान ब्लॉक से सामने आया जिसमें कुछ बैगा बच्चियां स्कूल के दौरान पानी के बर्तन और डिब्बे लेकर जाती नजर आईं. पूछने पर बच्चों ने बताया कि वो मिड डे मील बनाने के लिए पानी लेकर जा रही हैं. वीडियो को देखकर लोगों ने भी शिक्षकों की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े किए. स्कूल की जिम्मेदारी संकुल समन्वयक तोरण साहू, प्रधानपाठक राजकमल उइके और सहायक शिक्षक ईश्वर कंवर के जिम्मे बताई जा रही है.

खैरागढ़: बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजातियों PVTG समुदाय में आती है. शासन की ओर से इनके उत्थान के लिए कई योजनाएं भी चलाई जाती है. शासन की कोशिश है कि बैगा जनजाति से आने बच्चों को बेहतर शिक्षा-दीक्षा देकर समाज की मुख्यधारा से उनको जोड़ा जाए. लेकिन चंद लोगों की गैरजिम्मेदारियों की वजह से बैगा जनजाति के बच्चों के साथ गलत बर्ताव किया जाता है. ऐसा ही एक घटना सरकारी स्कूल से सामने आई है.

जवाब तलब किया जाएगा

संबंधित वीडियो के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं, स्कूल का संचालन फिलहाल वहां पर अतिरिक्त कक्ष में किया जा रहा है. बच्चे स्कूल में बनने वाले मिड डे मील के लिए पानी ला रहे थे और कुछ बच्चे अपनी थाली धो रहे थे. जिला शिक्षा अधिकारी को जब इस मामले की जानकारी दी गई, तब उन्होने कहा कि ये शर्मनाक बात है, जो भी जिम्मेदार शिक्षक या प्राधनपाठक होगा उससे जवाब तलब किया जाएगा.

अभी आपके माध्यम से मुझे इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है. जो वीडियो मैंने देखा उसमें कुछ छोटे बच्चे हैं, जिनसे इस तरह के काम कराना गलत है. जहां पर मद्याह्न भोजन बनता है या इस तरह का काम होता है, वहां पर इन छोटे बच्चों को नहीं जाना होता है. ऐसे में उनसे यदि पानी भरवाया जा रहा है तो ये ठीक काम नहीं है. सुरक्षा के लिहाज से भी ये ठीक नहीं है. इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रधान पाठक या जो भी संबंधित जिम्मेदार शिक्षक है, उससे स्पष्टिकरण मांगा जाएगा और जरूरत मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी: मुकुल केपी साव, जिला शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़

बैगा समुदाय के बारे में जानिए

बैगा समुदाय PVTG यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में गिना जाता है. बैगा समुदाय के बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है. ऐसे में स्कूल परिसर में बच्चों से कराए जा रहे इस तरह के कार्यों को लेकर जांच की मांग उठी है, जो जायज भी है.



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