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सुबह स्कूल गई छात्रा देर रात तक नहीं लौटी घर, पुलिस ने युवक पर अपहरण के शक में दर्ज किया मामला

पुलिस ने युवती की तलाश के लिए टीमों का गठन किया है. सीसीटीवी और मोबाइल की लोकेशन के आधार पर तलाश की जा रही है.

School girl Missing in Alwar
अखैपुरा थाना अलवर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 9:22 AM IST

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अलवर: शहर के अखैपुरा थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जब एक छात्रा स्कूल जाने के बाद वापस घर नहीं लौटी. घटना की जानकारी मिलने पर छात्रा के परिजनों ने स्थानीय अखैपुरा थाने में गुमशुदगी तथा संदिग्ध युवक द्वारा अपहरण की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया. प्रकरण की जांच थाने के एएसआई ओमप्रकाश द्वारा की जा रही है.

अखैपुरा थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया कि सूचना मिली कि सोमवार को थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 वर्षीय स्कूली छात्रा गुमशुदा हो गई है. वह शहर के कचहरी रोड पर स्थित स्कूल जाने के लिए सोमवार को रोजाना की तरह घर से निकली थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह घर वापस नहीं लौटी. परिजनों ने अपने स्तर पर स्कूल जाकर जानकारी ली, आसपास के इलाकों में तलाश की तथा रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से भी संपर्क किया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला. काफी खोजबीन के बावजूद बालिका का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने थाने में शिकायत दी.

पढ़ें: युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

परिजनों ने शिकायत में एक युवक पर शक जताया है. उन्होंने बताया कि मोहल्ले में रहने वाला युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना की सूचना लगने पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी थाने पहुंचे और त्वरित कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने युवती की तलाश के लिए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया है, जो क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर तलाश कर रही हैं.

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