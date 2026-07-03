ETV Bharat / state

बीजापुर में शाला प्रवेशोत्सव, नक्सल प्रभाव के कारण सालों से बंद पड़े 37 बंद स्कूल फिर से खुले

बीजापुर स्कूल ( ETV Bharat Chhattisgarh )