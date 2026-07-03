शाला प्रवेशोत्सव में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के बारे में बताया
दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आने वाला समय AI बेस्ड शिक्षा का है इसलिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 3, 2026 at 11:42 AM IST
दुर्ग: शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रमें प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव दीपकनगर और तितुरडीह स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय और पंचशील नगर के शासकीय चंद्रशेखर आजाद विद्यालय पहुंचे. मंत्री ने यहा नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया. बच्चों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाई और यूनीफॉर्म और जूते बांटे. यादव ने बच्चों को नए शिक्षा सत्र की शुभकामनाएं दीं.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नया शिक्षा सत्र बच्चों के नए सपनों और नई उम्मीदों की शुरुआत है. राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकें. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
स्मार्ट क्लास का शुभारंभ
कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी किया. उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित शिक्षा से बच्चों को विषयों को समझने में आसानी होगी और वे भविष्य की चुनौतियों और प्रतिस्पर्धाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे.उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 200 से अधिक स्मार्ट क्लास तैयार हो चुके हैं और आने वाले समय में 9 हजार स्मार्ट क्लास और 22 हजार स्मार्ट लैब स्थापित किए जाएंगे.
मंत्री क्लासरूम भी पहुंचे और बच्चों के बीच बैठकर उनसे पढ़ाई, पसंदीदा विषयों और भविष्य के सपनों पर चर्चा की. उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया. साथ ही पालकों और शिक्षकों से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की.