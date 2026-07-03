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शाला प्रवेशोत्सव में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, बच्चों को स्मार्ट बोर्ड के बारे में बताया

शाला प्रवेशोत्सव दुर्ग ( ETV Bharat Chhattisgarh )