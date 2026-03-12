ETV Bharat / state

आमरण अनशन पर बैठे DEd अभ्यर्थियों से सरकार की अपील, मंत्री बोले- नई भर्ती प्रक्रिया शुरू

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है और नई शिक्षक भर्ती को लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि इसके लिए व्यापम को पत्र लिखा जा चुका है और व्यापम ने अपना सर्कुलर भी जारी कर दिया है. मंत्री के मुताबिक सरकार चाहती है कि योग्य अभ्यर्थियों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अवसर मिले और लंबे समय से खाली पड़े पदों को जल्द भरा जा सके.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का आमरण अनशन जारी है. इस बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है. मंत्री ने कहा है कि सरकार नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और इसके लिए व्यापम को पत्र भेज दिया गया है. साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से अनशन समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अपील भी की है.

आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से अनशन समाप्त करने की अपील

मंत्री गजेंद्र यादव ने आमरण अनशन कर रहे D.Ed अभ्यर्थियों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है, इसलिए अभ्यर्थियों को अपनी ऊर्जा आंदोलन में लगाने के बजाय नई भर्ती की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए. मंत्री ने कहा कि जो भी पात्र अभ्यर्थी होंगे उन्हें आगामी भर्ती प्रक्रिया में अवसर मिलेगा.

व्यापम के सर्कुलर के बाद आगे बढ़ेगी भर्ती प्रक्रिया

शिक्षा मंत्री ने संकेत दिया कि व्यापम द्वारा सर्कुलर जारी किए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जाए और रिक्त पदों को भरकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए.

राज्यपाल से राष्ट्रपति तक लगाई गुहार

बता दें कि आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और रमेन डेका को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है. 24 सितंबर 2025 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं होना अन्याय है.इससे पहले डीएड अभयर्थियों ने मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले का घेराव भी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक अभ्यर्थियों को हटाकर जेल भेज दिया था, उस दौरान महिला अभ्यर्थियों के रोते-बिलखते दृश्य पूरे प्रदेश ने देखे थे.

• सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के 2300 रिक्त पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति

• उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का तत्काल पालन

• 1600 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों पर प्राथमिकता से नियुक्ति






