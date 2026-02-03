ETV Bharat / state

राजस्थान में छात्रों को करियर चुनने में मिलेगी सही दिशा, स्कूल शिक्षा विभाग बना रहा तीन साल का रोडमैप

शिक्षा संकुल जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: आज के दौर में करियर का चुनना बच्चों और उनके अभिभावकों दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. कौन-सा विषय लें, आगे क्या बनें, किस क्षेत्र में ज़्यादा मौके हैं, ऐसे कई सवाल बच्चों के मन में रहते हैं. इन्हीं उलझनों को दूर करने के लिए अब राजस्थान का स्कूल शिक्षा विभाग करियर मार्गदर्शन को नए तरीके से आगे बढ़ाने जा रहा है. स्कूल शिक्षा विभाग करियर गाइडेंस को बच्चों की ज़िंदगी का अहम फैसला मानते हुए 3 साल का प्लान तैयार कर रहा है, ताकि बच्चे अपने मन और क्षमता को पहचानकर खुद फैसला ले सकें कि उन्हें आगे क्या करना है?. व्यावसायिक शिक्षा के उपनिदेशक डालचंद गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए राज्य में करियर गाइडेंस के लिए अगले तीन साल का एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (समग्र शिक्षा अभियान) और आरएससीईआरटी उदयपुर मिलकर इसे अंजाम दे रहे हैं. इस योजना में बच्चों को अपनी रुचि और योग्यता के हिसाब से करियर समझने और चुनने में मदद की जाएगी. स्कूलों में मौजूद करियर काउंसलर की भूमिका को और मजबूत बनाया जाएगा ताकि वे बच्चों को सही जानकारी और मार्गदर्शन दे सकें. डिजिटल प्लेटफॉर्म, आसान भाषा में तैयार सामग्री, ऑनलाइन-ऑफलाइन गतिविधियों और अनुभवों के ज़रिए करियर गाइडेंस को किताबों से बाहर निकालकर जमीन से जोड़ा जाएगा.