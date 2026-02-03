राजस्थान में छात्रों को करियर चुनने में मिलेगी सही दिशा, स्कूल शिक्षा विभाग बना रहा तीन साल का रोडमैप
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए राज्य में करियर गाइडेंस के लिए अगले तीन साल का एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है.
Published : February 3, 2026 at 7:21 PM IST
जयपुर: आज के दौर में करियर का चुनना बच्चों और उनके अभिभावकों दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. कौन-सा विषय लें, आगे क्या बनें, किस क्षेत्र में ज़्यादा मौके हैं, ऐसे कई सवाल बच्चों के मन में रहते हैं. इन्हीं उलझनों को दूर करने के लिए अब राजस्थान का स्कूल शिक्षा विभाग करियर मार्गदर्शन को नए तरीके से आगे बढ़ाने जा रहा है. स्कूल शिक्षा विभाग करियर गाइडेंस को बच्चों की ज़िंदगी का अहम फैसला मानते हुए 3 साल का प्लान तैयार कर रहा है, ताकि बच्चे अपने मन और क्षमता को पहचानकर खुद फैसला ले सकें कि उन्हें आगे क्या करना है?.
व्यावसायिक शिक्षा के उपनिदेशक डालचंद गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए राज्य में करियर गाइडेंस के लिए अगले तीन साल का एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (समग्र शिक्षा अभियान) और आरएससीईआरटी उदयपुर मिलकर इसे अंजाम दे रहे हैं. इस योजना में बच्चों को अपनी रुचि और योग्यता के हिसाब से करियर समझने और चुनने में मदद की जाएगी. स्कूलों में मौजूद करियर काउंसलर की भूमिका को और मजबूत बनाया जाएगा ताकि वे बच्चों को सही जानकारी और मार्गदर्शन दे सकें. डिजिटल प्लेटफॉर्म, आसान भाषा में तैयार सामग्री, ऑनलाइन-ऑफलाइन गतिविधियों और अनुभवों के ज़रिए करियर गाइडेंस को किताबों से बाहर निकालकर जमीन से जोड़ा जाएगा.
तीन वर्षों का प्रस्तावित रोडमैप:
- पहला वर्ष : स्कूलों और शिक्षकों को करियर गाइडेंस के लिए तैयार करना, करियर काउंसलरों की भूमिका तय करना और छात्रों की रुचि और क्षमता पहचानने के लिए आसान टूल विकसित करना.
- दूसरा वर्ष : डिजिटल प्लेटफॉर्म, करियर से जुड़ी सामग्री, उद्योग और कॉलेजों से संवाद, करियर एक्सपोजर से जुड़ी गतिविधियों को स्कूल स्तर पर लागू करना.
- तीसरा वर्ष : पूरे सिस्टम की समीक्षा कर कमियों को दूर करना, सफल मॉडलों को हर स्कूल में लागू करना और करियर मार्गदर्शन को नियमित प्रक्रिया बनाना.
शिक्षक, माता-पिता और उद्योग जगत साथ मिलकर करेंगे काम : इस पहल में सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि शिक्षक, माता-पिता और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी जुड़ेंगे. इससे बच्चों को ये समझने में मदद मिलेगी कि पढ़ाई के बाद असल जिंदगी में कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं?. शिक्षा विभाग का मानना है कि जब बच्चे सही समय पर सही जानकारी पाते हैं, तो वे गलत फैसले लेने से बचते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं.
राज्य स्तरीय कार्यशाला में बनी रूपरेखा : व्यावसायिक शिक्षा के उपनिदेशक गुप्ता ने बताया कि आज बच्चों के पास करियर के कई विकल्प हैं, लेकिन सही विकल्प चुनने के लिए सही मार्गदर्शन जरूरी है. अगर समय रहते बच्चों को सही दिशा मिल जाए, तो वे बेहतर भविष्य बना सकते हैं. इसी को लेकर बीते दिनों ही में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों से आसान भाषा में बात करने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि करियर का फैसला बच्चों को खुद लेने देना चाहिए, ताकि वे अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकें.