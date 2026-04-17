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झारखंड में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा! 3.40 करोड़ की राशि स्वीकृत, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर दिशा निर्देश जारी

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ( Etv bharat )