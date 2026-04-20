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झारखंड में बदला स्कूल टाइम, भीषण गर्मी की वजह से KG से 8वीं तक सुबह 7 से 11.30 बजे तक चलेगा स्कूल

रांची: इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों का समय 21 अप्रैल से बदलने का निर्णय लिया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित एवं निजी स्कूलों में अगले आदेश तक केजी वर्ग से वर्ग 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से पूर्वाहन 11:30 तक तथा वर्ग 9 से वर्ग 12 तक की कक्षाएं प्रात:7 बजे से मध्यान्न 12 बजे तक संचालित की जाएगी.

शिक्षकों को कोई राहत नहीं

हालांकि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी को इस आदेश से कोई राहत नहीं मिली है. उन्हें प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 1 बजे तक विद्यालय में रहना ही होगा और शैक्षणिक कार्य समाप्त होने के बाद वे शेष समय में गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे. झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस आदेश को सरकार के संयुक्त सचिव मोइनुद्दीन खान ने जारी किया है.

स्कूल पर बढ़ रहा था समय बदलने का दबाव

गौरतलब है कि झारखंड में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों के समय में बदलाव या अवकाश घोषित करने की मांग की गई थी. इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने शिक्षा सचिव को कल ज्ञापन देकर त्वरित कार्रवाई की अपील की थी, जिसके बाद कदम उठाया गया है.

भीषण गर्मी से खुद के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी बचाएं