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कभी टमटम.. कभी बाइक, 30 साल से बच्चों को मुफ्त स्कूल पहुंचा रहे बिहार के रोहित.. जानिए आखिर क्यों?

"टमटम की रस्सी खराब होने के बाद यह नया साधन खरीद लिए. अपनी मर्जी से ही खरीद लिए हैं ये. इसमें सुविधा है कि पुलिस वाले भी नहीं पकड़ते हैं. ऐसे ही काम चल रहा है. हम करीब 25-30 बरस ये काम कर रहे हैं, बच्चों से किसी तरह का किराया भी नहीं लेते." - रोहित हरिजन, चालक

स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 20 से 25 बच्चे भी अलग-अलग समय पर उनकी इस सुविधा का लाभ लेते हैं. बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए रोहित ने समय के साथ अपने साधन में बदलाव किया. पहले बैलगाड़ी और टमटम का इस्तेमाल करते थे. अब मोटरसाइकिल के इंजन से ट्रॉली जोड़कर बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं. रोहित का कहना है कि टमटम की रस्सी खराब होने के बाद उन्होंने यह नया साधन खरीदा. वे बच्चों से किसी तरह का किराया नहीं लेते.

बचपन में जब शिक्षा पूरी नहीं हो सकी तो इसके बाद वे मजदूरी कर परिवार चलाने लगे. लेकिन पढ़ाई छूटने का दर्द उन्होंने बच्चों के लिए अपनी सेवा का मकसद बना लिया. रोहित पिछले करीब तीन दशक से महादलित टोले के बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम कर रहे हैं. उनके मुताबिक रोज करीब 15 से 16 बच्चे उनकी गाड़ी से स्कूल जाते हैं.

कहते हैं कि जब कोई खुद भूखा हो तो उसे दाने-दाने का महत्व पता होता है, कुछ ऐसा ही रोहित के साथ भी है. बचपन में गरीबी ने उनकी शिक्षा की भूख मिटने नहीं दी तो आज वे दूसरें बच्चों के शिक्षा और बेहतर भविष्य के सपनों को पूरा करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते.

भागलपुर के सबौर क्षेत्र में रोहित की ये जुगाड़ की गाड़ी महादलित टोले के बच्चों के शिक्षा की उम्मीद बन चुकी है. रोहित खुद कभी स्कूल नहीं जा सके, लेकिन उनका मकसद है कि वे इन बच्चों की शिक्षा में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे. पिछले तीन दशकों के लंबे समय से वह रोजाना बच्चों को निशुल्क ही ये सेवा देते हैं.

रोहित पहले बैलगाड़ी और टमटम के जरिए बच्चों को स्कूल पहुंचाते थे, लेकिन अब इस काम के लिए उन्होंने एक जुगाड़ किया है. रोहित अब मोटरसाइकिल के इंजन से ट्रॉली जोड़कर बच्चों को स्कूल ले जाते हैं. रोजाना करीब 15 से 20 बच्चे उनकी इस सेवा का लाभ उठाते हैं. उनका संकल्प है कि उनके टोले का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे. यह सेवा उनके लिए शिक्षा के प्रति उनके अधूरे सपने को पूरा करने का माध्यम है, जिससे बच्चे शिक्षा के मंदिर तक पहुंच सकें.

रोहित कहते हैं कि बच्चों का पढ़-लिखकर आगे बढ़ना ही उनका मकसद है. बच्चों में भी पढ़ाई को लेकर उत्साह है. कोई पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखता है तो कोई डॉक्टर बनने की बात कहता है. रोहित बच्चों को मेहनत से पढ़ने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं.

बच्चों को भी स्कूल जाने का उत्साह

वहीं इस पूरे मामले में बच्चों को भी रोहित के साथ स्कूल जाने का उत्साह होता है. चौथी कक्षा में पढ़ने वाले श्रीकांत कुमार ने बताया कि वह रोहित चाचा के साथ स्कूल जाना पसंद करता है. उसके मुताबिक अगर यह सुविधा नहीं मिले तो उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता.वहीं तीसरी कक्षा के विवेक कुमार ने भी रोहित के साथ ट्रॉली से स्कूल जाने को अच्छा अनुभव बताया.

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परिजनों को भी भरोसा

बच्चों के परिजन भी रोहित की इस पहल पर भरोसा जताते हैं. स्थानीय कुनकुन कुमार के मुताबिक गांव के लोग खुशी से अपने बच्चों को उनके साथ स्कूल भेजते हैं. उनका कहना है कि रोहित करीब 30 वर्षों से बच्चों को सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंचा रहे हैं, इसलिए अभिभावकों को इस व्यवस्था पर भरोसा है.

"रोहित चाचा के साथ स्कूल जाने में अच्छा लगता है. अगर वह स्कूल नहीं पहुंचाते तो उसे पैदल जाना पड़ता है. काफी मुश्किल होती है, बड़ा होकर पुलिस बनने की इच्छा है."-श्रीकांत कुमार, छात्र

"रोहित चाचा के साथ ट्रॉली से स्कूल जाने में अच्छा लगता है. मेरे साथ साथ मोहल्ले के लगभग आधा दर्जन बच्चे स्कूल जाते हैं, घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है स्कूल, मेरे भैया समेत अन्य लोगों को भी पहले स्कूल पहुंचाते थे रोहित चाचा, अब हमलोगों को पहुंचा रहे हैं. हम किसी दिन स्कूल में अनुपस्थित नहीं होते है, हर रोज जाते हैं." - विवेक कुमार, छात्र

अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश

रोहित बताते हैं कि दिन में वे बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद मजदूरी करते हैं. दुकानदारों का सामान ढोकर वह अपनी आजीविका चलाते हैं. सुबह का समय उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के नाम कर रखा है. उनके लिए बच्चों को स्कूल पहुंचाना सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि अपने स्कूल जाने के अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश है, जो कभी उनके अपने जीवन में पूरा नहीं हो सका.

"करीब 25 से 30 वर्षों से बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं. पहले बैलगाड़ी और टमटम से बच्चों को स्कूल ले जाते थे, अब मोटरसाइकिल के इंजन से ट्रॉली जोड़कर बच्चों को पहुंचाते हैं. रोज करीब 15 से 16 बच्चे उनके साथ स्कूल जाते हैं. मकसद है कि बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ें और अपने जीवन में कुछ बनें. खुद गरीबी के कारण छठी कक्षा तक ही पढ़ सके थे. दिन में मजदूरी और दुकानदारों का सामान ढोकर अपनी आजीविका चलाते हैं." - रोहित हरिजन, चालक

गांव के लोगों को व्यवस्था पर भरोसा

वहीं स्थानीय कुनकुन कुमार कहते हैं कि गांव के लोग खुशी से बच्चों को रोहित के साथ स्कूल भेजते हैं. करीब 30 वर्षों से वह बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं. अभिभावकों को उनकी इस व्यवस्था पर भरोसा है और बच्चों को भेजने में कोई डर नहीं लगता.

रोहित मोटरसाइकिल के इंजन से ट्रॉली जोड़कर बनाई गाड़ी (ETV Bharat)

कई बच्चों को स्कूल पहुंचाया

कुनकुन बताते हैं कि गांव के कई बच्चों को इन्होंने स्कूल पहुंचाया है, गार्जियन खुद अपने बच्चे को रोहित के पास बच्चे को पहुंचा देते हैं, ताकि गाड़ी पर बैठकर स्कूल जाने में खुशी महसूस करे और नियमित स्कूल जाए. गरीबी की वजह रोहित ने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन अब वे दूसरे बच्चों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए स्कूल पहुंचाने का बीड़ा खुद उठा रहा है.

"गांव के लोग खुशी से बच्चों को रोहित के साथ स्कूल भेजते हैं. करीब 30 वर्षों से वह बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं. अभिभावकों को उनकी इस व्यवस्था पर भरोसा है और बच्चों को भेजने में कोई डर नहीं लगता. गांव के कई बच्चों को इन्होंने स्कूल पहुंचाया है, गार्जियन खुद अपने बच्चे को रोहित के पास बच्चे को पहुंचा देते हैं." कुनकुन कुमार,अभिभावक



रोहित हरिजन की इस व्यवस्था से न सिर्फ बच्चे और अभिभावक बल्कि स्कूल के प्राचार्य भी बेहद खुश व उत्साहित है. उन्होंने रोहित के इस पहल की तहेदिल से सराहना की.



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