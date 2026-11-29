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दुमका में स्कूल संचालक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी फरार, सहयोगी महिला वार्डन गिरफ्तार

रामगढ़ थाना, दुमका ( Etv Bharat )

दुमका: जिले के रामगढ प्रखंड के एक रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल संचालक पर 9 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हॉस्टल की वार्डन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संचालक फरार हो गया है. घटना के बाद से अभिभावकों में भारी आक्रोश है.

वार्डन गिरफ्तार