दुमका में स्कूल संचालक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी फरार, सहयोगी महिला वार्डन गिरफ्तार
दुमका में एक प्राइवेट स्कूल संचालक पर 9 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : November 29, 2026 at 8:40 AM IST
दुमका: जिले के रामगढ प्रखंड के एक रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल संचालक पर 9 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हॉस्टल की वार्डन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संचालक फरार हो गया है. घटना के बाद से अभिभावकों में भारी आक्रोश है.
वार्डन गिरफ्तार
जिले के रामगढ़ प्रखंड के जोगिया के रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल संचालक इमानुएल मुर्मू पर एक दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. इसमें खास बात यह है कि स्कूल की शिक्षक सह वार्डन नीली अनाकी टुडू पर उसका साथ देने का आरोप है. जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाने में जो मामला दर्ज कराया है, उसके मुताबिक, स्कूल की वार्डन नीली अनाकी टुडू ने अपने विद्यालय की दूसरी क्लास की एक छात्रा को अपने साथ सदर प्रखंड के नकटी गांव स्थित एक घर में ले गई, जहां स्कूल संचालक इमानुएल मुर्मू पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा.
कठोर कार्रवाई की मांग
पीड़ित पक्ष ने दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है, उस आवेदन पर कार्रवाई करते हुए संचालक और वार्डन के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ ही पाक्सो एक्ट भी लगाया गया है.
एसडीपीओ ने दी जानकारी
इस मामले में एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और आरोपी वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि संचालक फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच कराई जा रही है.
अभिभावक में आक्रोश
छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के इस घिनौने मामले के सामने आने के बाद दूसरे अभिभावकों में आक्रोश देखा गया. उनका आरोप था कि इमानुएल मुर्मू ने पहले भी दूसरी बच्चियों के साथ गलत हरकत की थी. घटना के विरोध में बड़ी संख्या में अभिभावक और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग.
संवेदनशीलता तथा गंभीरता से मामले की जांच जारी: एसडीपीओ
वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जरमुंडी एसडीपीओ नवल किशोर सिंह खुद मामले की जांच को लेकर शनिवार को रामगढ़ थाना पहुंचे थे. उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों से बातचीत की. एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस पूरी संवेदनशीलता तथा गंभीरता से मामले की जांच कर रही है.
फरार संचालक की गिरफ्तारी जल्द
उन्होंने आगे कहा कि आरोपी स्कूल संचालक इमानुएल मुर्मू की सहयोगी शिक्षक एवं वार्डन को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार चल रहे आरोपी संचालक की गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं.
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