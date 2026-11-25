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विभिन्न मांगों को लेकर रांची में रसोइया-संयोजिका संघ का धरना, मिड डे मील व्यवस्था पर पड़ा असर

रांचीः बकाया मानदेय के भुगतान समेत चार प्रमुख मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया, संयोजिका एवं अध्यक्ष संघ का दो दिवसीय धरना बुधवार से शुरू हो गया. झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 25 और 26 नवंबर को आयोजित इस धरना-प्रदर्शन में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में रसोइया और संयोजिकाएं शामिल हुईं.

संघ का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम करने वाली रसोइया और संयोजिकाओं को पिछले चार महीने से मानदेय नहीं मिला है. लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है. आंदोलन के पहले दिन धरना स्थल पर पहुंचे कर्मियों ने बकाया राशि का भुगतान करने और पूर्व में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की मांग उठाई.

संघ की अध्यक्ष अनीता देवी केशरी का बयान (Etv Bharat)

धरने का असर स्कूलों में मिडडे भोजन के संचालन पर भी देखने को मिला. रसोइया और संयोजिकाओं के आंदोलन में शामिल होने के कारण कई विद्यालयों में मिड डे मील तैयार करने और वितरण की व्यवस्था प्रभावित हुई. हालांकि, कुछ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का संचालन सामान्य रूप से होता दिखाई दिया. ऐसे में अलग-अलग स्कूलों में भोजन व्यवस्था की स्थिति अलग-अलग रही.

मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैंः संघ

संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर अपनी मांगों से अवगत कराया है. पत्र में बताया गया है कि 18 फरवरी से 17 मार्च 2026 तक चले राज्यव्यापी आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ हुई वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी थी. रसोइया और संयोजिकाओं के लिए 10 लाख रुपये का बीमा कराने का आश्वासन दिया गया था. इसके लिए आदेश भी जारी हुआ, लेकिन अन्य मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं.

संघ ने काम के दौरान दुर्घटना में घायल होने और इलाज के दौरान दो रसोइया की मौत का मामला भी उठाया. मृत कर्मियों के आश्रितों को काम और मुआवजा देने का आश्वासन पूरा नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है.