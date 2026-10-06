मिर्जापुर में रुका स्कूल निर्माण : पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल के जिक्र के बाद बनने लगा था स्कूल, अब वन विभाग ने लगाई रोक
दिव्या मित्तल का वीडियो जारी होते ही स्कूल का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन अब वन विभाग ने स्कूल निर्माण कार्य को रोकवा दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 9:52 AM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर के लहुरियादह गांव में मिर्जापुर के पूर्व डीएम दिव्या मित्तल के जिक्र के बाद स्कूल निर्माण शुरू हो गया था. लेकिन वन विभाग ने अपनी भूमि बताकर अब रोक दिया. 29 सितंबर को राजनीति में दिव्या मित्तल के आने के ऐलान के बाद उन्होंने इस स्कूल का मुद्दा उठाया था.
उत्तर प्रदेश में आईएएस दिव्या मित्तल की राजनीति में आने के ऐलान के बाद से राजनीति लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक गर्म है. 29 सितंबर को मिर्जापुर की पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल एक वीडियो जारी कर कहा था "जब मैं जिला अधिकारी थी स्कूल निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा था लेकिन तीन साल होने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ." वीडियो जारी होते ही दूसरे दिन स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन अब वन विभाग अपनी जमीन बताकर स्कूल निर्माण कार्य को रोक दिया है. इससे स्थानीय लोगों में निराशा लगी है.
दरअसल, पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने 29 सितंबर को वीडियो जारी कर कहा था "जिलाधिकारी रहते हुए मैंने ग्रामीणों की मांग पर स्कूल निर्माण करवाने का प्रस्ताव बना कर भेजा था, लेकिन स्कूल निर्माण 3 साल हो जाने के बाद भी नहीं शुरू हुआ."
इसके अगले दिन ही जिला प्रशासन मिर्जापुर हरकत में आया और स्कूल में काम शुरू करवा दिया. मिर्जापुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय लहुरियादह के उच्चीकरण के लिए वर्ष 2024-25 में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति वर्ष 2025-26 में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रदान करते हुए 25.58 लाख का धन आवंटन किया गया है.
उपजिलाधिकारी लालगंज अजित कुमार पूर्व माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए आराजी नं. 1116 ग रकबा 0.169 हे. भूमि उपलब्ध करायी है तथा विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में 25.58 लाख हस्तांतरित किया जा चुका है तथा विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है.
ग्रामीण हरी लाल ने बताया कि "विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा था. वन विभाग की टीम ने आकर काम रुकवा दिया. काम कर रहे मिस्त्रियों से कहा कि यह वन विभाग की जमीन है, यहां काम नहीं होगा स्कूल का."
इस संबंध में रेंजर ड्रमंडगंज रविशंकर शर्मा ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय लहुरियादह का निर्माण वन भूमि पर करवाया जा रहा था, जिसे डीएफओ राकेश कुमार को अवगत कराते हुए रोकवा दिया गया है.
वहीं डीएफओ राकेश कुमार ने बताया कि यह जमीन वन विभाग की है, जबकि राजस्व विभाग इसे अपना बता रहा है. इसको लेकर एक संयुक्त जांच टीम बनाई जा रही है, जो दो दिन में रिपोर्ट देगी.
वहीं एसडीएम लालगंज अजीत कुमार ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय लहुरियादह के लिए जिस भूमि का आवंटन किया गया है वह राजस्व विभाग की है. किस आधार पर वन विभाग ने रोक लगाई है. यह जानकारी नहीं है. ज़मीन का सही आवंटन किया गया है. यदि वन विभाग उसे अपनी जमीन बता रहा है, तो उसका रिकार्ड प्रस्तुत करे और पूरे मामले की जांच की जाएगी.