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मिर्जापुर में रुका स्कूल निर्माण : पूर्व आईएएस द‍िव्‍या म‍ित्तल के जिक्र के बाद बनने लगा था स्‍कूल, अब व‍न व‍िभाग ने लगाई रोक

मिर्जापुर में पूर्व आईएएस द‍िव्‍या म‍ित्तल के जिक्र के बाद बनने लगा था स्‍कूल, अब व‍न व‍िभाग ने लगाई रोक. ( ईटीवी भारत )

मिर्जापुर: मिर्जापुर के लहुरियादह गांव में मिर्जापुर के पूर्व डीएम दिव्या मित्तल के जिक्र के बाद स्कूल निर्माण शुरू हो गया था. लेकिन वन विभाग ने अपनी भूमि बताकर अब रोक दिया. 29 सितंबर को राजनीति में दिव्या मित्तल के आने के ऐलान के बाद उन्होंने इस स्कूल का मुद्दा उठाया था.

उत्तर प्रदेश में आईएएस दिव्या मित्तल की राजनीति में आने के ऐलान के बाद से राजनीति लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक गर्म है. 29 सितंबर को मिर्जापुर की पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल एक वीडियो जारी कर कहा था "जब मैं जिला अधिकारी थी स्कूल निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा था लेकिन तीन साल होने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ." वीडियो जारी होते ही दूसरे दिन स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन अब वन विभाग अपनी जमीन बताकर स्कूल निर्माण कार्य को रोक दिया है. इससे स्थानीय लोगों में निराशा लगी है. मिर्जापुर में पूर्व आईएएस द‍िव्‍या म‍ित्तल के जिक्र के बाद बनने लगा था स्‍कूल, अब व‍न व‍िभाग ने लगाई रोक. (ईटीवी भारत) दरअसल, पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने 29 सितंबर को वीडियो जारी कर कहा था "जिलाधिकारी रहते हुए मैंने ग्रामीणों की मांग पर स्कूल निर्माण करवाने का प्रस्ताव बना कर भेजा था, लेकिन स्कूल निर्माण 3 साल हो जाने के बाद भी नहीं शुरू हुआ." इसके अगले दिन ही जिला प्रशासन मिर्जापुर हरकत में आया और स्कूल में काम शुरू करवा दिया. मिर्जापुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय लहुरियादह के उच्चीकरण के लिए वर्ष 2024-25 में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति वर्ष 2025-26 में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रदान करते हुए 25.58 लाख का धन आवंटन किया गया है.