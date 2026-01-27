ETV Bharat / state

28 जनवरी को इस जिले में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, भारी बर्फबारी के अलर्ट को देखते हुए डीसी ने दिए आदेश

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी स्नोफॉल को लेकर अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल के कई जिलों में भारी स्नोफॉल का अलर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 5:17 PM IST

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर जारी है. हिमपात और बारिश की वजह से प्रदेश की सैकड़ों सड़कें बंद है. मौसम विभाग के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी का अलर्ट है. ऐसे में जिला प्रशासन ने लाहौल स्पीति और उदयपुर में जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं.

कार्यवाहक उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) लाहौल एवं स्पीति, कुनिका एकर्स ने बताया, मौसम विज्ञान विभाग शिमला ने 27 जनवरी, को भारी बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी किया है. इसके अनुसार जिला लाहौल एवं स्पीति के उप-मंडल लाहौल तथा उदयपुर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी हिमपात की संभावना है. वर्तमान में लगातार हो रहे हिमपात के कारण जिला की समस्त सड़कें अवरुद्ध हो गई है, जिससे विद्यार्थियों की आवाजाही असुरक्षित हो सकती है.

विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं बचाव को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने 28 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान को बंद रखने के आदेश दिए है. आदेश के अनुसार उप-मंडल लाहौल एवं उदयपुर में स्थित सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र 28 जनवरी को पूर्ण दिवस के लिए बंद रहेंगे.

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों एवं संस्थान प्रमुखों को आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आम जनता से अपील की गई है कि वह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए जा रहे मौसम संबंधी परामर्शों का पालन करें तथा अनावश्यक यात्रा से बचें.

गौरतलब है कि शिमला समेत जिला कल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. मनाली में सुबह के समय यहां पर पर बर्फबारी शुरू हुई और 11 बजे तक 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है. इसके अलावा अटल टनल के दोनों छोर पर भी भारी बर्फबारी हो रही है. जिसके चलते मनाली से लाहौल का संपर्क कट चुका है. भारी बर्फबारी के बीच शिमला के रिज मैदान पर कई सैलानी छतरियों के साथ बारिश और बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए. वहीं, कुछ पर्यटकों ने इस बदले हुए मौसम को 'परफेक्ट हिल स्टेशन एक्सपीरियंस' बताया.

