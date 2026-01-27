ETV Bharat / state

28 जनवरी को इस जिले में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, भारी बर्फबारी के अलर्ट को देखते हुए डीसी ने दिए आदेश

हिमाचल के कई जिलों में भारी स्नोफॉल का अलर्ट ( FILE )

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर जारी है. हिमपात और बारिश की वजह से प्रदेश की सैकड़ों सड़कें बंद है. मौसम विभाग के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी का अलर्ट है. ऐसे में जिला प्रशासन ने लाहौल स्पीति और उदयपुर में जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं. कार्यवाहक उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) लाहौल एवं स्पीति, कुनिका एकर्स ने बताया, मौसम विज्ञान विभाग शिमला ने 27 जनवरी, को भारी बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी किया है. इसके अनुसार जिला लाहौल एवं स्पीति के उप-मंडल लाहौल तथा उदयपुर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी हिमपात की संभावना है. वर्तमान में लगातार हो रहे हिमपात के कारण जिला की समस्त सड़कें अवरुद्ध हो गई है, जिससे विद्यार्थियों की आवाजाही असुरक्षित हो सकती है. विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं बचाव को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने 28 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान को बंद रखने के आदेश दिए है. आदेश के अनुसार उप-मंडल लाहौल एवं उदयपुर में स्थित सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र 28 जनवरी को पूर्ण दिवस के लिए बंद रहेंगे.