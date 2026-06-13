ETV Bharat / state

बलरामपुर में स्कूल और कॉलेज बसों की चेकिंग, कमी पाए जाने पर यातायात विभाग ने कटा चालान

बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र स्कूल कॉलेज के बसों की जांच बलरामपुर जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान अध्यक्ष एवं कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर बसों की जांच की गई. छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शंकरगढ़ रामानुजगंज एवं वाड्रफनगर में स्कूल बसों का विशेष जांच अभियान चलाया गया. इसमें जिला परिवहन, पुलिस एवं यातायात की टीम संयुक्त रूप से शैक्षणिक संस्थानों के स्कूल, काॅलेज के बसों की जांच के लिए बुलाया गया था.इसमें रामानुजगंज में 20, शंकरगढ़ में 17 और वाड्रफनगर में 13 बसें कुल 50 बसों की जांच की गई.

बलरामपुर : जिले में स्कूलों की दोबारा शुरूआत होने से पहले छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन और यातायात विभाग की टीम ने स्कूल कॉलेज की बसों की चेकिंग की. चेकिंग के दौरान स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की परख किया गया और व्यवस्था में कमियां मिलने पर आवश्यक कार्रवाई के साथ हिदायत भी दी गई.

स्कूल और कॉलेज बसों की चेकिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच के दौरान स्कूल और काॅलेज बसों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के पालन नहीं करने वालों पर आवश्यक चलानी कार्यवाही भी की गई. शंकरगढ़ की 05, रामानुजगंज की 08 बसों में खामी पाए जाने पर परिवहन विभाग ने कुल 13 बसों पर 14000 रुपए का चालान किया - यशवंत यादव, जिला परिवहन अधिकारी

इस बारे में जिला परिवहन अधिकारी यशवंत यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल और कॉलेज के बसों की जांच के दौरान वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी. बुक), मोटरयान कर जमा की रसीद, वाहन का परमिट,वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा प्रमाण पत्र, वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक का अनुज्ञा पत्र, स्पीड गवर्नर, वाहन के मैकनिकल फिटनेस की जांच.हेड लाईट, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाईट, इंडिगेटर लाईट, स्टेयरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, वायपर, हैंडब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न, रिफ्लैक्टर इत्यादि की जांच की गई.



स्कूली वाहन चालकों की हुई स्वास्थ्य जांच



वाहन जांच के दौरान वाहन चालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया. उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह वाले चालकों को लगातार मेडिसीन का उपयोग करने एवं कमजोर दृष्टि वाले वाहन चालकों को चश्मा लगाने की सलाह दी गई. जांच के दौरान बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए.



नए शैक्षणिक सत्र से पहले बसों की चेकिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता

बलरामपुर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने सभी विद्यालय प्रबंधन और वाहन संचालकों से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और शासन के निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने की अपील की है.

पद्मश्री भारती बंधु से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुलाकात, गीतों को सुनकर की सराहना

इजरायल में नर्सों के लिए होम केयरगिवर भर्ती पर चिंता, चिकित्सा प्रकोष्ठ ने मांगी सुरक्षा की गारंटी, राज्यपाल को लिखा पत्र

बिलासपुर में सड़क पर झाड़ फूंक का झांसा, 3 लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश