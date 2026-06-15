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भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम का बड़ा आदेश, 20 जून तक स्कूल रहेंगे बंद

पटना : बिहार में गर्मी और उमस का दौर एक बार फिर तेज हो गया है. राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है. मौसम विभाग की ओर से भी अगले कुछ दिनों तक गर्मी और हीट वेव जैसी परिस्थितियां बने रहने की संभावना जताई गई है. इसी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है.

20 जून तक स्कूल संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध : जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है. जारी आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 20 जून तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी.

DM ने जारी किया है आदेश : यह आदेश 15 जून से 20 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा. जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण करें. आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है.

''जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है. छोटे बच्चों में लू, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी जनित बीमारियों का खतरा अधिक रहता है. ऐसे में एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है.''- डॉ. त्यागराजन एसएम, डीएम, पटना