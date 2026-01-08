ETV Bharat / state

आवश्यक सूचना: ठंड के कारण 11 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद

पटना : बिहार में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है. राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में इसका असर है. बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर ठंड का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए पटना डीएम डॉक्टर त्याग राजन एस एम ने 11 जनवरी तक क्लास 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थान को बंद करने का निर्देश जारी किया है.

प्री बोर्ड के लिए संचालित विशेष कक्षाएं रहेंगी जारी : क्लास 8 से ऊपर के स्कूल 10:30 बजे से 3:30 तक संचालित किए जा सकेंगे. डीएम ने जो आदेश दिया है उसमें प्री बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा. डीएम का नया आदेश 9 जनवरी से 11 जनवरी तक प्रभावी रहेगा.

कोल्ड डे अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन का फैसला : बिहार में इस बार ठंड रिकॉर्ड तोड़ रहा है. राजधानी पटना सहित कई जिलों में पारा काफी नीचे चला गया है. मौसम विभाग की ओर से भी बिहार के अधिकांश जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है.