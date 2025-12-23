ETV Bharat / state

जानें बिहार के किस जिले में कब तक स्कूल रहेंगे बंद

पटना : बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. लोग इससे काफी परेशान हैं. इधर प्रशासन द्वारा एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं. पटना में स्कूलों के संचालन को लेकर डीएम त्यागराजन एस एम ने नया आदेश जारी किया है. इसके तहत कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 26 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है.

''वर्ग-8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां 10 बजे से 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है. विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे. प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा.''- त्यागराजन एस एम, डीएम, पटना

मुजफ्फरपुर में 27 दिसंबर तक स्कूल बंद : मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर जिले में बुधवार से शनिवार, 27 दिसंबर तक आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी इस अवधि तक बंद रहेंगे. प्रशासन का यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि ठंड के कारण किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से उन्हें बचाया जा सके.

''अत्यधिक ठंड को देखते हुए न सिर्फ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है, बल्कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं. सार्वजनिक स्थानों, चौक-चौराहों और बस स्टैंड जैसे इलाकों में अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है. साथ ही जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण के भी निर्देश दिए गए हैं.''- सुब्रत कुमार सेन, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

'बिना कारण घर से बाहर न निकलें' : जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अत्यधिक ठंड के दौरान बिना आवश्यक कारण घर से बाहर न निकलें. बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का उपयोग जरूर करें और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें. प्रशासन ने यह भी कहा है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी उचित निर्णय लिया जाएगा.

कोल्ड डे की स्थिति : मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक जिले में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है. हालांकि दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन रात के तापमान में गिरावट और घने कोहरे की संभावना जताई गई है. इससे ठिठुरन और अधिक बढ़ सकती है. बीते 24 घंटों में जिले का अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग पांच डिग्री कम है.