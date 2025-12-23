जानें बिहार के किस जिले में कब तक स्कूल रहेंगे बंद
बिहार में ठंड के प्रकोप को देखते हुए विभिन्न जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर
Published : December 23, 2025 at 5:44 PM IST
पटना : बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. लोग इससे काफी परेशान हैं. इधर प्रशासन द्वारा एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं. पटना में स्कूलों के संचालन को लेकर डीएम त्यागराजन एस एम ने नया आदेश जारी किया है. इसके तहत कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 26 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है.
''वर्ग-8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां 10 बजे से 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है. विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे. प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा.''- त्यागराजन एस एम, डीएम, पटना
अत्यधिक ठंड के कारण विद्यालयों के संचालन के बारे में आदेश@BiharEducation_@IcdsDirectorate@BiharHomeDept pic.twitter.com/vApV14JWCg— District Administration Patna (@dm_patna) December 23, 2025
मुजफ्फरपुर में 27 दिसंबर तक स्कूल बंद : मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर जिले में बुधवार से शनिवार, 27 दिसंबर तक आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी इस अवधि तक बंद रहेंगे. प्रशासन का यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि ठंड के कारण किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से उन्हें बचाया जा सके.
''अत्यधिक ठंड को देखते हुए न सिर्फ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है, बल्कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं. सार्वजनिक स्थानों, चौक-चौराहों और बस स्टैंड जैसे इलाकों में अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है. साथ ही जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण के भी निर्देश दिए गए हैं.''- सुब्रत कुमार सेन, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर
'बिना कारण घर से बाहर न निकलें' : जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अत्यधिक ठंड के दौरान बिना आवश्यक कारण घर से बाहर न निकलें. बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का उपयोग जरूर करें और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें. प्रशासन ने यह भी कहा है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी उचित निर्णय लिया जाएगा.
कोल्ड डे की स्थिति : मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक जिले में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है. हालांकि दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन रात के तापमान में गिरावट और घने कोहरे की संभावना जताई गई है. इससे ठिठुरन और अधिक बढ़ सकती है. बीते 24 घंटों में जिले का अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग पांच डिग्री कम है.
वैशाली में 26 दिसंबर तक स्कूल बंद : वैशाली जिले में भीषण ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है. जिला पदाधिकारी वैशाली वर्षा सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार वैशाली जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित) में कक्षा 1 से 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 23 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
परीक्षाओं के लिए समय में छूट : हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड अथवा बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा. लेकिन इनका संचालन सुबह 10:00 बजे से पहले तथा शाम 4:00 बजे के बाद नहीं किया जाएगा, ताकि ठंड के प्रभाव से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके.
अगले एक हफ्ते और बढ़ेगी ठंड : वैशाली जिला को ऑरेंज जॉन घोषित किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आने वाले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट हो सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 दिसंबर के बाद वैशाली में कोल्ड-डे की स्थिति बन सकती है, जिससे दिन के समय भी तापमान सामान्य से काफी नीचे रहेगा.
31 दिसंबर तक स्कूल बंद : भागलपुर में 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है. वहीं रोहतास में 26 दिसंबर तक स्कूल बंद किए गए हैं. अररिया में कल तक आठवीं कक्षा तक के स्कूल बंद किए गए हैं.
