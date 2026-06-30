उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, बागेश्वर जिले में बंद रहेंगे स्कूल
उत्तराखंड में 1 और 2 जुलाई को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना, बागेश्वर जिले में स्कूलों में छुट्टी घोषित
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 30, 2026 at 9:30 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 9:36 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मानसून कदम रख चुका है. ऐसे में मानसून के आते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है. अगले दो दिन यानी 1 और 2 जुलाई को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, बारिश के मद्देनजर बागेश्वर जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है.
1 और 2 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान: दरअसल, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक, 1 जुलाई को देहरादून और बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश हो सकती है. जबकि, पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के आकाशीय बिजली चमकने, तेज बारिश के साथ 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है.
मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा जारी चेतावनी के दृष्टिगत दिनाँक 01.07.2026 (बुधवार) को जनपद बागेश्वर में समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालय में (कक्षा 01 से 12 तक) एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे। pic.twitter.com/SxdTe8npJu— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) June 30, 2026
इसी तरह 2 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना व्यक्त की गई है. लिहाजा, लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है. वहीं, बारिश के मद्देनजर बागेश्वर जिले में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है.
जुलाई माह के पहले सप्ताह से उत्तराखण्ड में मानसून के सक्रिय होने की संभावना को देखते हुए चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान व चेतावनियों का पालन करने और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर यात्रा पर निकलने की अपील की गई है।… pic.twitter.com/QlyDWzEQQt— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) June 30, 2026
1 जुलाई को बागेश्वर जिले में स्कूल रहेंगे बंद
एक जुलाई यानी बुधवार को बागेश्वर जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
हाई अलर्ट पर राहत एवं बचाव दल: वहीं, मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक सतर्कता एवं एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों की सतत निगरानी की जाए. राहत एवं बचाव दलों को हाई अलर्ट पर रखा जाए.
किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. सड़क बंद होने की स्थिति में संबंधित विभाग तत्काल मार्ग खोलने की कार्रवाई करें. सभी विभागीय अधिकारी, आपदा प्रबंधन से जुड़े नोडल अधिकारी एवं आईआरएस प्रणाली के अधिकारी सक्रिय रहें और अपने मोबाइल एवं संचार माध्यम लगातार चालू रखें.
इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेकिंग गतिविधियों पर मौसम की स्थिति के अनुसार, आवश्यक प्रतिबंध लगाने, विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नगर क्षेत्रों में नालियों एवं कल्वर्टों की सफाई कराने, आवश्यक खाद्य सामग्री एवं चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध रखने और जिला सूचना अधिकारियों के माध्यम से मौसम संबंधी चेतावनियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है.
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