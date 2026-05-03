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पलामू में जनगणना जागरुकता अभियान से जोड़ा जाएगा स्कूली बच्चों को, साइबर फ्रॉड से बचाव की भी दी जाएगी जानकारी

जनगणना जागरुकता को लेकर पदाधिकारियों संग बैठक करते पलामू डीसी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः जनगणना जागरुकता अभियान से स्कूली बच्चों को जोड़ा जाएगा. पलामू जिला प्रशासन ने इस संबंध में पहल की है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके. दरअसल, देश भर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जनगणना दो चरणों में होनी है. पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि दूसरे चरण की प्रक्रिया फरवरी 2027 में शुरू होगी.

एक मई से 15 मई तक ऑनलाइन तरीके से स्व-गणना होगी. इसके लिए जनगणना की वेबसाइट पर जाना है और अपने घर के बारे में जानकारी देनी है. पलामू जिला प्रशासन स्व-गणना और जनगणना को लेकर स्कूली बच्चों को जागरुकता अभियान से जोड़ रहा है. 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को जागरुकता अभियान से जोड़ा जाएगा. स्कूली बच्चों को बताया जाएगा कि जनगणना के दौरान कौन-कौन से 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं और इसके क्या महत्व है.

जानकारी देते डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम और कई तरह की सामाजिक जानकारी रहती है. स्कूली बच्चों को जिला प्रशासन जोड़कर अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहता है, ताकि वह प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकें और आसानी से सब कुछ बता सकें.

सइबर फ्रॉड से बचने के उपाय भी बताए जाएंगे

इस दौरान लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए भी जागरूक किया जाएगा. जिसमें स्कूली बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार के ओटीपी को लोगों के साथ शेयर नहीं करें.