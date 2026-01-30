लखनऊ के स्कूली छात्रों ने देखी यूपी की विधानसभा, अध्यक्ष से मिले, ऐतिहासिक स्थलों का किया भ्रमण
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की पहल पर छात्रों को घुमाया गया, बच्चों को ऐतिहासिकता से भी कराया गया रूबरू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 7:56 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने शिक्षा को अनुभव से जोड़ने की दिशा में एक विशेष पहल की है. स्कूली बच्चों को रियायती दरों पर लखनऊ दर्शन बस के माध्यम से राजधानी का भ्रमण कराया. इस पहल के तहत कक्षा छह और सात के 100 से अधिक विद्यार्थी लखनऊ की ऐतिहासिक और आधुनिक पहचान से रूबरू होते हुए विधानसभा सहित प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया. यह शैक्षिक भ्रमण विद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा रहा, जिससे बच्चों को लोकतांत्रिक व्यवस्था और शहर की विरासत को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला.
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपीएसटीडीसी की यह पहल सरकार की अनुभव आधारित पर्यटन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. लखनऊ दर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों पीढ़ी को कक्षा की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने शहर को जानने-समझने का अवसर मिला. यह अनुभव विद्यार्थियों को विरासत से जोड़ने के साथ भविष्य के लिए जिम्मेदार पर्यटक बनाना है.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि शैक्षिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपीएसटीडीसी की ओर से स्कूली विद्यार्थियों को टिकट दर में 20 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की गई. नियमित रूप से 400 रुपए प्रति विद्यार्थी के किराए के स्थान पर 320 रुपए रियायती दर पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई. छात्रों के लिए इस भ्रमण का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव उत्तर प्रदेश विधान सभा का दौरा रहा. विद्यार्थियों ने विधानसभा कक्ष देखा. छात्र अथर्व
त्रिपाठी ने बताया कि विधानसभा जाना और मुख्य सदन को देखना अविस्मरणीय अनुभव रहा. हम लोकतंत्र के बारे में किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, उसे प्रत्यक्ष देखना बिल्कुल अलग अनुभव था.
अपर मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य अमृत अभिजात ने बताया कि लखनऊ की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत से विद्यार्थियों और पर्यटकों को रूबरू कराने वाली लखनऊ दर्शन बस सेवा ने थोड़े समय में ही विशिष्ट पहचान बनाई है. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से संचालित यह सेवा न सिर्फ शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को जोड़ रही है, बल्कि स्कूली छात्रों को पर्यटन से जोड़ते हुए शैक्षणिक अनुभव का भी सशक्त माध्यम बन रही है. लखनऊ दर्शन बस सेवा के यात्रियों के लिए 28 जनवरी खास रहा, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने बस यात्रियों से भेंट कर इस अभिनव पहल की सराहना की. उन्होंने इसे युवाओं को प्रदेश की विरासत से जोड़ने वाला सराहनीय प्रयास बताया.
पर्यटन विभाग ने भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों के लिए सहज और उत्साहपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया. यात्रा के दौरान विद्यार्थियों को स्मृति-चिह्न प्रदान किए गए.
