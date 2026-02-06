ETV Bharat / state

स्कूली बच्चों का कार में स्टंट, वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में कवर्धा पुलिस

जानकारी के अनुसार, स्कूल के बच्चे फेयरवेल कार्यक्रम में जा रहे थे. इस दौरान इन्होंने खुद ही गाड़ी चलाई. इस दौरान रास्ते में उन्होंने न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी की, बल्कि अपनी और दूसरों की जान भी खतरे में डाली. वीडियो में कार की रफ्तार काफी तेज दिखाई दे रही है, ऐसे में जरा-सी चूक एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी.

कवर्धा: एक बार फिर खतरनाक लापरवाही का मामला सामने आया है. कवर्धा में स्कूली बच्चों की कार स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है. ये वीडियो कवर्धा पुलिस के पास भी पहुंचा है. जिसके बाद पुलिस एक्शन की तैयारी कर रही है.

यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वीडियो में दिखने वाले ज्यादातर बच्चे नाबालिग बताए जा रहे हैं, जो कानूनन अपराध है. वहीं इस तरह का स्टंट करना मोटर व्हीकल एक्ट का सीधा उल्लंघन है. सवाल उठता है कि इन बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति किसने दी और इस पूरे मामले में अभिभावकों की जिम्मेदारी कहां है.

गाड़ी मालिकों का पता कर रही कवर्धा पुलिस

कवर्धा पुलिस अब वायरल वीडियो की जांच कर रही है और गाड़ी नंबर के आधार पर छात्रों का पता लगा रही है. डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया की वीडियो के आधार पर गाड़ी नंबर से मालिकों का पता लगाकर छात्रों की पहचान की जा रही है. जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से भी छात्रों का कार और बाइक से स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था. उस मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए छात्रों के माता-पिता को थाने बुलाकर समझाइश दी थी, साथ ही बालिग छात्रों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो कार और दो बाइक जब्त की गई थीं, जबकि वाहन मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी.