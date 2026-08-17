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स्कूल भवन का घटिया निर्माण: विवाद के बीच सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे, पुलिस पदाधिकारी पर लगाया अभद्रता का आरोप

गिरिडीह के अहिल्यापुर में स्कूली बच्चों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया. पुलिस अधिकारियों पर आरोप भी लगाए.

Giridih School student protest
सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 7:29 PM IST

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गिरिडीह: जिले के अहिल्यापुर थाना प्रभारी समेत दो पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ प्रोजेक्ट प्लस टू उच्च विद्यालय अहिल्यापुर के स्कूली बच्चों ने सोमवार को सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. बच्चों ने थाना प्रभारी सैनुल हक खान और थाने में पदस्थापित एक अन्य पदाधिकारी साजिद खान पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

देश के कई अन्य स्थानों की तरह गिरिडीह में भी जेन अल्फा पीढ़ी के बच्चों का विरोध देखने को मिला. सड़क पर बैठे बच्चों का आरोप है कि विद्यालय के नए भवन के निर्माण में गड़बड़ी हुई है. ढलाई के बाद छत से पानी चूने लगा है. इसकी शिकायत जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से की गई थी. जांच चल रही है और संवेदक ने फिर से काम शुरू कर दिया है.

सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे (Etv Bharat)

बच्चों का कहना है कि जब विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विरोध दर्ज कराया, तो रविवार को थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर आपत्ति जता रहे लोगों और स्कूली बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया, अपशब्दों का प्रयोग किया तथा एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी. इसी के विरोध में सोमवार को बच्चों ने सड़क जाम कर दिया.

एसडीपीओ ने की वार्ता

सड़क जाम की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव और इंस्पेक्टर कमलेश पासवान मौके पर पहुंचे. एसडीपीओ ने बच्चों से काफी देर तक बातचीत की और आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. एसडीपीओ के आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया. इस दौरान बच्चों ने एसपी के नाम एक पत्र भी एसडीपीओ को सौंपा.

"अहिल्यापुर थाने के बगल में स्थित विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है. कार्य की गुणवत्ता को लेकर बच्चों और अभिभावकों की शिकायत है. रविवार को थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ स्कूल गए थे. बच्चों का आरोप है कि थाना प्रभारी और एक अन्य पदाधिकारी ने उचित व्यवहार नहीं किया. इस मामले की जांच चल रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें वरिष्ठ पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी." - जीतबाहन उरांव, एसडीपीओ

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