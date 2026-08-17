ETV Bharat / state

स्कूल भवन का घटिया निर्माण: विवाद के बीच सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे, पुलिस पदाधिकारी पर लगाया अभद्रता का आरोप

गिरिडीह: जिले के अहिल्यापुर थाना प्रभारी समेत दो पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ प्रोजेक्ट प्लस टू उच्च विद्यालय अहिल्यापुर के स्कूली बच्चों ने सोमवार को सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. बच्चों ने थाना प्रभारी सैनुल हक खान और थाने में पदस्थापित एक अन्य पदाधिकारी साजिद खान पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

देश के कई अन्य स्थानों की तरह गिरिडीह में भी जेन अल्फा पीढ़ी के बच्चों का विरोध देखने को मिला. सड़क पर बैठे बच्चों का आरोप है कि विद्यालय के नए भवन के निर्माण में गड़बड़ी हुई है. ढलाई के बाद छत से पानी चूने लगा है. इसकी शिकायत जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से की गई थी. जांच चल रही है और संवेदक ने फिर से काम शुरू कर दिया है.

सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे (Etv Bharat)

बच्चों का कहना है कि जब विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विरोध दर्ज कराया, तो रविवार को थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर आपत्ति जता रहे लोगों और स्कूली बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया, अपशब्दों का प्रयोग किया तथा एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी. इसी के विरोध में सोमवार को बच्चों ने सड़क जाम कर दिया.

एसडीपीओ ने की वार्ता