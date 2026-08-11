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सड़क निर्माण को लेकर सड़क पर Gen Alpha,कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे, 4 घंटे तक हंगामा

सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: सदर तहसील क्षेत्र के चंदूपुर गांव में पक्की सड़क की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और ग्रामीण तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए. करीब पांच किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे इन लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया और डीएम से मुलाकात करने की मांग पर अड़ गए. करीब चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद बच्चों को सड़क बनवाने का आश्वासन मिला, तब वे घर लौट गए. हालांकि, बच्चों की जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी. सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे (Video Credit; ETV Bharat) प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, चंदूपुर गांव से हमीरपुर आने-जाने वाले रास्ते का कई हिस्सा कच्चा है. इसलिए बारिश के दौरान रास्ते में पानी भर जाता है और कीचड़, दलदल की स्थिति बन जाती है. इस वजह से बच्चों को स्कूल आने-जाने में भी परेशानी होती है. इस दौरान छात्रों ने बताया कि सड़क की मांग को लेकर वे पहले भी कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं. करीब डेढ़ महीने पहले रास्ते में मिट्टी डलवाई गई थी और सड़क बनवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बारिश के बाद रास्ता फिर खराब हो गया. अब उन्हें आश्वासन नहीं, पक्की सड़क चाहिए.