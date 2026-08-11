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सड़क निर्माण को लेकर सड़क पर Gen Alpha,कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे, 4 घंटे तक हंगामा

प्रदर्शनकारी बच्चों के मुताबिक उनकी मांग को लेकर चार लोगों की अधिकारियों के साथ बैठक हुई है.

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सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 6:10 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: सदर तहसील क्षेत्र के चंदूपुर गांव में पक्की सड़क की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और ग्रामीण तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए. करीब पांच किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे इन लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया और डीएम से मुलाकात करने की मांग पर अड़ गए. करीब चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद बच्चों को सड़क बनवाने का आश्वासन मिला, तब वे घर लौट गए. हालांकि, बच्चों की जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी.

सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे (Video Credit; ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, चंदूपुर गांव से हमीरपुर आने-जाने वाले रास्ते का कई हिस्सा कच्चा है. इसलिए बारिश के दौरान रास्ते में पानी भर जाता है और कीचड़, दलदल की स्थिति बन जाती है. इस वजह से बच्चों को स्कूल आने-जाने में भी परेशानी होती है.

इस दौरान छात्रों ने बताया कि सड़क की मांग को लेकर वे पहले भी कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं. करीब डेढ़ महीने पहले रास्ते में मिट्टी डलवाई गई थी और सड़क बनवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बारिश के बाद रास्ता फिर खराब हो गया. अब उन्हें आश्वासन नहीं, पक्की सड़क चाहिए.

प्रदर्शन के दौरान बच्चे जिलाधिकारी से मिलने की मांग पर अड़े रहे. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद भी रहे. पुलिस ने बच्चों को कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर जाने के लिए कहा, इस पर बच्चों और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन डीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी.

बच्चों के मुताबिक, उनकी मांग को लेकर सिर्फ चार लोगों की अधिकारियों के साथ बैठक हुई. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि जिलाधिकारी करीब दो बजे पीछे वाले गेट से निकलकर चले गए. उसके बाद सड़क बनवाने का आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई. करीब चार घंटे चला प्रदर्शन समाप्त हुआ और बच्चे अपने घर लौट गए.

इस मामले में सदर एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने इस मुद्दे पर बयान देने से मना किया है. चंदूपुर गांव की सड़क की समस्या पुरानी है. ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के मुताबिक, इससे पहले भी कई बार सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा चुका है. जुलाई में भी ग्रामीण और बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. उस समय लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण स्वीकृत होने और शासन से धनराशि मिलने के बाद काम शुरू कराने की बात कही गई थी. इसके बावजूद फिर बच्चों को सड़क की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा.

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Last Updated : August 11, 2026 at 6:20 PM IST

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