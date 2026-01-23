रैली में स्कूली बच्चों ने लगाया था हसदेव बचाओ का नारा, प्रधानपाठक समेत शिक्षकों पर कार्रवाई, कांग्रेस ने कहा दबाव की राजनीति
रामानुजगंज के गणेशपुर स्कूल के प्रधानपाठक की निलंबन की कार्रवाई को कांग्रेस ने दबाव की राजनीति कहा है.कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 23, 2026 at 12:45 PM IST
सूरजपुर : रामानुजनगर ब्लॉक के गणेशपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय आदिवासी अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की रैली में स्कूली बच्चों के शामिल होने और नारेबाजी करने को लेकर शिकायत हुई थी. इस शिकायत के बाद सरगुजा संभागायुक्त ने गणेशपुर शाला के प्रधानपाठक को निलंबित कर दिया.साथ ही साथ दो शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की.
इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह ने प्रशासन और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.कांग्रेस नेता शशि सिंह ने इसे बीजेपी के दबाव में की गई कार्रवाई कहा.कांग्रेस ने शिक्षकों पर हुई इस कार्रवाई की निंदा करते हुए, संभागायुक्त से निलंबन का आदेश वापस लेने की मांग की है.
इतने घोटाले देश में हो रहे हैं उसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है और बच्चे अगर लंच टाइम में हमें देखकर हसदेव बचाव का नारा लगा रहे थे तो कहां से गलत है .अगर शिक्षा विभाग निलंबित शिक्षकों को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा- शशि सिंह,जिलाध्यक्ष कांग्रेस
आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का सूरजपुर दौर था. इस दौरे को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि सिंह के नेतृत्व में रामानुजनगर के गणेशपुर में विक्रांत भूरिया के स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया था. जहां कांग्रेसियों ने हसदेव बचाओ का नारा लगाते हुए रैली निकाली थी.इस रैली में गणेशपुर के स्कूली छात्र भी शामिल थे.रैली में बच्चों के शामिल होने को लेकर सियासी बहस छिड़ी.बीजेपी ने इसे गलत बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग जिलाशिक्षाधिकारी से की थी. शिकायत के बाद प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया.
